台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

2019-12-03 14:56 聯合新聞網 綜合報導



日前一名女網表示，訂台鐵車票時遇到莒光號都會盡量避開，隨後她指出3大不搭莒光號的原因。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

現今科技發展相當快速，大眾交通工具的選擇也變得相當多元，民眾通常會根據自身考量，選擇不同的移動方式。不過日前卻有名女網友在PTT上PO文分享，自己每次在訂車票時遇到莒光號都會盡量避開，因為她認為莒光號的車型比較老舊，價錢也比起區間車來的高，所以不喜歡坐莒光號。隨後她也好奇的詢問廣大網友「大家會不喜歡坐台鐵莒光號的班次嗎？」

原PO在文中提到，每次在高鐵網站訂票時，一定都會避開莒光號的車型，並表示因為莒光號車型偏舊，車內環境比起自強號來的髒，除此之外速度更是慢到不行，甚至有時還跟區間車差不多，但是價錢卻硬生生比區間車就價格還要貴，讓她有時看到只剩莒光號可以搭後，就乾脆直接改搭高鐵。這樣的情形，讓原PO向網友提問「有跟我一樣不喜歡坐莒光號的人嗎？」

PO文一出，立刻引來眾多網友討論，並引發許多人共鳴「我比較喜歡自強號、大魯閣跟普悠瑪」、「莒光號都老車」、「莒光號真的很慢」、「區間車如果不停站會和自強號一樣，不會比較慢，甚至區間車最高時速還比莒光號要快，如果不是路段有限速區間還能跑更快」、「莒光真的很吵」、「現在還有人搭台鐵？」。

不過也有不少網友持不同意見「喜歡，便宜又有位子可以坐」、「還行吧，滿安靜的」、「我覺得有位子坐就好」、「莒光號的椅子比區間車好坐很多」、「感覺是用來拍MV用的」。

台鐵上月宣布，明年6月將引進20輛新型通勤列車「900型」，新車請到法國高速列車TGV團隊以「機器人」概念設計，藍色塗裝、鏡面駕駛艙，新車塗裝預計將於12月13日亮相，台鐵也預計從2021年起陸續汰換518輛老舊莒光號、復興號。