新北30歲女遊泰感染麻疹 疾管署籲國人出遊留意疫情

2019-12-03 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



民眾出國留意，泰國麻疹疫情持續中。衛福部疾病管制署今公布新增1例麻疹境外移入病例，為新北市30多歲女性，11月上旬與友人至泰國旅遊10天，11月21日出現發燒、紅疹症狀至診所就醫，並轉送兩家醫院後收治住院，經通報檢驗於29日確診；目前個案仍在醫院治療，其泰國旅遊之同行友人均無疑似症狀。

疾管署提醒，由於個案由就診時間拉得較長，衛生單位已掌握含醫療院所接觸者等480人，將監測至12月13日。另，個案於可傳染期間曾出入新店、北車、松山、中和等公共場所及大眾交通運輸等活動史，提醒出入相關場所的民眾，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

疾管署副署長羅一鈞表示，該女性個案本身有氣喘，11月7日至16日與友人至泰國旅遊，回國後從11月21日起出現發燒、喉嚨痛及紅疹症狀至二度至診所就醫，後因症狀持續且出現呼吸喘情形，22日轉送A醫院檢查疑似泌尿道感染，另經B醫院收治住院並通報檢驗後，於29日確診；個案目前仍在醫院治療，其泰國旅遊之同行友人均無疑似症狀。

疾管署統計，台灣今‭‬年累計134例麻疹病例，其中80例為國內感染，54例為境外移入病例‭；感染國家中以越南18例、泰國14例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊29例最多，其次為商務及探親。羅一鈞說，雖鄰近國家麻疹疫情呈下降趨勢，惟泰國疫情持續，截至11月16日已累計5800餘例，高於去年同期，其中21例死亡，發病率以南部陶公府及北大年府為高，且近期疫情仍呈上升趨勢。