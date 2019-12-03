腎不好看指甲便知？ 醫說這五字口訣更實用

2019-12-03 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



網傳腎臟病人指甲會出現特殊的棕白分色，也就是指甲遠心端會呈現較深的紅棕色寬帶，近心端呈現濁白色，因此可透過指甲的狀況觀察腎病信號。但是醫師表示，「泡、水、高、貧、倦」才是觀察腎病徵兆更有力的方式，謹記這五字口訣隨時注意是否有這些症狀，並立即找腎臟專科醫師進行詳細的腎臟功能檢查。

台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛表示，慢性腎臟病的病人到後期，確實可能因為容易貧血，而使指甲呈現灰白色，但腎臟病出現的徵兆很多，觀察指甲並不是一個好的判斷基準。注意腎臟病的徵兆，最好的方式還是五字口訣：「泡、水、高、貧、倦」。

「泡」便是所謂的泡沫尿，通常會出現小便有泡泡，有些人的小便泡沫甚至會像「啤酒」一樣，表示可能有蛋白尿，代表腎絲球過濾白蛋白的功能受到損害，使得過多的白蛋白滲漏到尿中。

「水」則是水腫，一旦形成腎臟病，體內調節水分或鹽分的能力變差，就容易出現此症狀。「高」是高血壓，高血壓可能造成腎功能惡化，而腎衰竭引起高血壓，因此必須定期量測血壓。

「貧」指的是貧血，隨著腎功能的惡化，腎臟會無法製造足量的造血荷爾蒙，進而引發貧血。

「倦」則是疲倦，腎臟功能不佳會造成造成體力的負擔，容易感到倦怠，因此若是出現長期倦怠則要注意。