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影／不悶了！ 鹿港天后宮升格國定古蹟 文化部長親送證書

2019-12-03 13:25聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

文化部昨天公告彰化縣鹿港天后宮由縣定古蹟升格為全國第106處國定古蹟，文化部長鄭麗君今天親赴鹿港天后宮送上「國定古蹟指定證書」，鄭麗君說，鹿港天后宮是台灣重要國寶，不論是作為信仰中心或是建築都極具代表性，所以需要政府和民間一起保存呵護國家古蹟。

鄭麗君今天到鹿港天后宮送上「國定古蹟指定證書」，由鹿港天后宮主委張偉東代表接受，彰化縣副縣長洪榮章、立委柯呈枋、及鹿港多位人間國寶施至輝、施鎮洋、李秉圭等人觀禮。

鄭麗君說，過去私有國定古蹟要爭取中央補助時，都要經過縣府提出，最近文化部也將調整為未來私有國定古蹟可直接向文資局申請，這樣可以縮短辦理時程，要用更快的速度一起和民間努力維護古蹟。

鄭麗君說，鹿港天后宮是全國極具代表性的媽祖廟，由於 有300多年歷史，也見證了鹿港歷史發展，且其建築也呈現各時代的營造流派，其木雕、彩繪等都出自名匠之作，尤其是三川殿的大木作結構是閩南建築代表作，所以此次文資審議委員決議為台灣重要國寶，應升格為國定古蹟。

張偉東說，相信20多年來鹿港人一定都覺得「非常悶」，因為在民國85年前鹿港天后宮就是國定古蹟，但因為文資認定的改制，鹿港天后宮變成彰化縣縣定三級古蹟，幸好經過前彰化縣長魏明谷、前文化局長陳文彬、及現任王惠美縣長、文化局長張雀芬兩任縣府團隊努力，才爭取到重列國定古蹟，實可說是媽祖神威顯赫。

而鹿港天后宮的維護修繕各界也都相當關心，鄭麗君說，未來會請文資局全力協助，列入國定古蹟後，最高可補助到修復總經費的95%；她上任後每年的文資預算都成長，明年預算是她上任時成長了4倍。

鹿港天后宮在清朝同治年間就已經是三殿式格局，包括三川殿（含戲臺）、正殿（媽祖殿）、後殿（凌霄寶殿）及禪房、護室等主要建築，昭和2年（1927年）拓寬改建為正面五開間、進深三殿、具有左右過廊及左右護室的規模。

昭和8年（1933年）重修天后宮三川殿時，由承襲泉州溪底大木匠師王益順的侄子王樹發執篙，三川殿以凹壽的格局營造出空間的層次美感，前步口屋簷下方牌樓面斗栱，除了有縱橫兩向外，並增加斜栱出挑，形成「網目斗栱」，栱身以「如意斗栱」造型，完整顯現溪底派精美的大木結構技巧，成為臺灣閩南式廟宇建築典範。

鹿港天后宮的修建過程均由鹿港八郊富紳或地方耆老策劃，禮聘當時唐山或地方名匠精心製作，包括溪底派大木作匠師王益順、吳海桐、王樹發及黃連結；雕刻師傅李煥美、鹿港師傅施金福、黃媽城、李松林；石雕則來自惠安匠師蔣馨家族；彩繪出於鹿港名畫師郭新林、柯煥章之手，皆為當代一時之選的名匠。

鹿港天后宮三川殿上方華麗的八卦藻井是泉州大木作名匠王樹發等人之作。記者林宛諭／攝...
鹿港天后宮三川殿上方華麗的八卦藻井是泉州大木作名匠王樹發等人之作。記者林宛諭／攝影
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文化部長鄭麗君今天到鹿港天后宮送上「國定古蹟指定證書」，由鹿港天后宮主委張偉東代...
文化部長鄭麗君今天到鹿港天后宮送上「國定古蹟指定證書」，由鹿港天后宮主委張偉東代表接受，彰化縣副縣長洪榮章、立委柯呈枋、及鹿港多位人間國寶施至輝、施鎮洋、李秉圭等人觀禮。記者林宛諭／攝影
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文化部長鄭麗君今天到鹿港天后宮送上「國定古蹟指定證書」，由鹿港天后宮主委張偉東代...
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文史工作者陳仕賢說，鹿港天后宮的石雕出自名家蔣馨之手，極具可看性。記者林宛諭／攝...
文史工作者陳仕賢說，鹿港天后宮的石雕出自名家蔣馨之手，極具可看性。記者林宛諭／攝影
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鹿港天后宮的石雕出自名家蔣馨之手，極具可看性。記者林宛諭／攝影
鹿港天后宮的石雕出自名家蔣馨之手，極具可看性。記者林宛諭／攝影
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文化部昨天公告彰化縣鹿港天后宮由縣定古蹟升格為全國第106處國定古蹟，鹿港天后宮...
文化部昨天公告彰化縣鹿港天后宮由縣定古蹟升格為全國第106處國定古蹟，鹿港天后宮不論建築、木雕、彩繪等都出自名家之作。記者林宛諭／攝影
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文化部昨天公告彰化縣鹿港天后宮由縣定古蹟升格為全國第106處國定古蹟，鹿港天后宮...
文化部昨天公告彰化縣鹿港天后宮由縣定古蹟升格為全國第106處國定古蹟，鹿港天后宮不論建築、木雕、彩繪等都出自名家之作。記者林宛諭／攝影
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