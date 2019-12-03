影／不悶了！ 鹿港天后宮升格國定古蹟 文化部長親送證書

2019-12-03 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



文化部昨天公告彰化縣鹿港天后宮由縣定古蹟升格為全國第106處國定古蹟，文化部長鄭麗君今天親赴鹿港天后宮送上「國定古蹟指定證書」，鄭麗君說，鹿港天后宮是台灣重要國寶，不論是作為信仰中心或是建築都極具代表性，所以需要政府和民間一起保存呵護國家古蹟。

鄭麗君今天到鹿港天后宮送上「國定古蹟指定證書」，由鹿港天后宮主委張偉東代表接受，彰化縣副縣長洪榮章、立委柯呈枋、及鹿港多位人間國寶施至輝、施鎮洋、李秉圭等人觀禮。

鄭麗君說，過去私有國定古蹟要爭取中央補助時，都要經過縣府提出，最近文化部也將調整為未來私有國定古蹟可直接向文資局申請，這樣可以縮短辦理時程，要用更快的速度一起和民間努力維護古蹟。

鄭麗君說，鹿港天后宮是全國極具代表性的媽祖廟，由於 有300多年歷史，也見證了鹿港歷史發展，且其建築也呈現各時代的營造流派，其木雕、彩繪等都出自名匠之作，尤其是三川殿的大木作結構是閩南建築代表作，所以此次文資審議委員決議為台灣重要國寶，應升格為國定古蹟。

張偉東說，相信20多年來鹿港人一定都覺得「非常悶」，因為在民國85年前鹿港天后宮就是國定古蹟，但因為文資認定的改制，鹿港天后宮變成彰化縣縣定三級古蹟，幸好經過前彰化縣長魏明谷、前文化局長陳文彬、及現任王惠美縣長、文化局長張雀芬兩任縣府團隊努力，才爭取到重列國定古蹟，實可說是媽祖神威顯赫。

而鹿港天后宮的維護修繕各界也都相當關心，鄭麗君說，未來會請文資局全力協助，列入國定古蹟後，最高可補助到修復總經費的95%；她上任後每年的文資預算都成長，明年預算是她上任時成長了4倍。

鹿港天后宮在清朝同治年間就已經是三殿式格局，包括三川殿（含戲臺）、正殿（媽祖殿）、後殿（凌霄寶殿）及禪房、護室等主要建築，昭和2年（1927年）拓寬改建為正面五開間、進深三殿、具有左右過廊及左右護室的規模。

昭和8年（1933年）重修天后宮三川殿時，由承襲泉州溪底大木匠師王益順的侄子王樹發執篙，三川殿以凹壽的格局營造出空間的層次美感，前步口屋簷下方牌樓面斗栱，除了有縱橫兩向外，並增加斜栱出挑，形成「網目斗栱」，栱身以「如意斗栱」造型，完整顯現溪底派精美的大木結構技巧，成為臺灣閩南式廟宇建築典範。