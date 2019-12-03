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解謎玩私房景點 三星詩旅遊拿下教部數位應用大賽首獎

2019-12-03 13:14聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

教育部「從DOC看臺灣-數位應用創作大賽」，宜蘭縣三星鄉公所圖書館成立的三星數位機會中心，以「三星詩遊趣」小旅行，勇奪遊程設計組首獎，「三星五分車，咱在地故事」榮獲影片組佳作，為偏鄉數位教育抱回雙喜成果。

三星鄉公所指出，三星數位機會中心今年添購了一台雷射雕刻機，辦理相關課程，民眾可以體驗雷射雕刻在生活中的應用，使用手機APP或電腦設計文字圖樣，製作獨特的創意作品，例如鑰匙圈、紙模型或明信片等。

三星數位機會中心學員劉展佑、朱哲宏、林雅萍、張惠茹與康寧大學「資管鐵人團隊」志工共同創作，即是使用雷射雕刻，輔助創作「三星詩遊趣」遊程設計，「三星五分車，咱在地故事」定格動畫影片。

其中，「三星詩遊趣」小旅行以三星鄉為創作背景，三星鄉是美麗平原，雲霧繚繞、水質清澈，仍保有傳統綠色鄉村田園景緻，擁有豐富農特產品，農業與觀光靠自身努力單打獨鬥，僅靠口碑行銷，經營困境難以突破。

在宜花數位中心輔導團計畫主持人須文蔚教授的引薦之下，媒合宜蘭在地「歪仔歪詩社」零雨、曾貴麟、曹尼等詩人的作品，以更宏觀的角度帶領民眾深度認識在地特色產業，感受鄉村的人文風情。

遊程精選在地優秀農特產及觀光業者與詩，串聯設計兩天一夜的深度文學旅行，出發前不公開景點內容，旅人帶著鋼筆和地圖，跟著Line@提示的謎題進行「解鎖任務」找到下一站景點，體驗產品並完成寫詩、打卡等任務，即可獲得提示前往下一站。

每一站都能用鋼筆親筆寫下名家詩句，發佈到社群平台與好友分享，旅程結束前到三星數位機會中心，以雷射雕刻創作一本屬於自己的旅行記事本，收納旅行中的8張詩卡與遊程記事，讓旅人透過文學與數位，深度感受漫遊鄉村的樂趣。

影片組佳作「三星五分車，咱在地故事」，則以三星鄉大洲村長陳春基口述40年代太平山林鐵的常民生活為影片故事，學員透過雷雕製作人物及道具，製成動畫作品，記錄這段貧窮的時代人人願意貢獻已力，換得一家人溫飽的生活故事。

三星鄉長李志鏞說，數位機會中心不僅提供資訊課程，還能協助中央和在地資源連結合作，共同推動地方創生，期望能鼓勵居民投身參與公共事務，促進地方觀光產業發展。

三星數位機會中心今年添購了一台雷射雕刻機，在生活中的應用，製作獨特的創意作品，輔...
三星數位機會中心今年添購了一台雷射雕刻機，在生活中的應用，製作獨特的創意作品，輔助創作「三星詩遊趣」遊程設計，「三星五分車，咱在地故事」定格動畫影片。圖／三星鄉公所提供
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三星數位機會中心學員創作「三星詩遊趣」， 旅人帶著鋼筆和地圖，跟著Line@提示...
三星數位機會中心學員創作「三星詩遊趣」， 旅人帶著鋼筆和地圖，跟著Line@提示的謎題進行「解鎖任務」找到下一站景點，體驗產品並完成寫詩、打卡等任務。圖／三星鄉公所提供
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