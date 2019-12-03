中國醫藥大學研究 褪黑激素可預防譫妄症

2019-12-03 13:18 中央社 台中3日電



中國醫藥大學精神醫學教授蘇冠賓領導的國際團隊，發現褪黑激素的營養補充品及相關藥物，對於預防重病患者產生譫妄症有顯著的功效，研究成果被刊登國外期刊「睡眠醫學評論」。

中國醫藥大學今天發布新聞稿表示，蘇冠賓團隊證實褪黑激素的營養補充品以及其受體相關藥物，只要適當運用較低劑量，可有效地預防譫妄症的發生，論文「精神障礙的臨床表現及發病機制與晝夜節律失調有關」被刊登在期刊「睡眠醫學評論（Sleep MedicineReviews）」。

蘇冠賓帶領的團隊，包括高雄元景耳鼻喉科神經科診所醫師曾秉濤、光田醫院神經科醫師楊鈞百，及澳門大學中醫藥研究中心教授蘇煥興等人。

蘇冠賓團隊針對精神疾病的「譫妄症」，因應其晝夜節律失調的發病機制，利用網路統合分析方法，發現褪黑激素的營養補充品及相關藥物，對預防重病患者產生譫妄症有顯著的功效。

譫妄（delirium）的主要症狀包括突發性的聽幻覺、視幻覺、及怪異妄想，合併嚴重的意識混亂和波動，讓照顧者以為患者中了邪。

中醫大表示，最新研究報告譫妄在住院中老人盛行率高達27%，其他重症病人中也常見，特別是在臨終病人當中，高達85%會發生譫妄。目前醫學界公認，治療譫妄最重要是找出潛在生理病因並盡快矯正，譫妄症狀嚴重影響病人的預後，其病因仍未完全明朗，但一般公認此症候群的預防重於治療。

蘇冠賓所領導的身心介面研究中心（MBI-Lab）在相關的主題上的研究成果豐碩，近2年利用兩篇原著論文和二篇綜合薈萃分析論文，從基礎到臨床，探討晝夜節律失調在嚴重精神疾病的問題。