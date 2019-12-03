細胞治療新趨勢 脂肪可減緩關節疼痛

2019-12-03 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



過去膝蓋受傷或退化性關節炎，只能透過手術降低疼痛及延緩退化，不過隨著醫療技術進步，花蓮慈濟醫院針對退化性關節炎、韌帶斷裂、肌肉撕裂傷、旋轉肌受傷等病人，經過醫師評估，提供自體高濃度血小板血漿或骨髓注射，甚至可抽取患者脂肪，加速受損部位癒合，讓病人有更精準的治療。

花蓮慈濟醫院運動醫學中心主任劉冠麟表示，富含血小板的血漿經由活化會釋放生長因子，羊膜、骨髓濃縮萃取液、BM PRP也同樣擁有生長因子，可注射在損傷的部位，透過生長因子促進細胞生長進而修補受損處。

現在慈濟醫院骨科部近年更以新療法，運用SVF細胞治療退化性關節炎、阿基里斯腱斷裂、前十字韌帶、後十字韌帶、膝關節內側副韌帶、半月板損傷、肩部旋轉肌受損、投擲動作造成運動傷害等。

慈濟醫院總顧問李宏滿指出，SVF的來源就是人人避之唯恐不及的「脂肪」，先從病人的腹部或是臀部抽取脂肪，經過搖晃、離心機分離後，取得富含生長因子的SVF，再注入受損的部位治療。SVF不只含有生長因子，釋放生長因子的效果與骨髓濃縮萃取液相同，還含有新生血管，能加速組織的癒合，尤其對於膝關節退化的病人來說，可以減緩關節疼痛。

劉冠麟說，針對病人的病況，SVF提供更適合、更精準的治療，脂肪不再十惡不赦，反而成為再生醫學中的黃金。