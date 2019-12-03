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細胞治療新趨勢 脂肪可減緩關節疼痛

2019-12-03 12:54聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

過去膝蓋受傷或退化性關節炎，只能透過手術降低疼痛及延緩退化，不過隨著醫療技術進步，花蓮慈濟醫院針對退化性關節炎、韌帶斷裂、肌肉撕裂傷、旋轉肌受傷等病人，經過醫師評估，提供自體高濃度血小板血漿或骨髓注射，甚至可抽取患者脂肪，加速受損部位癒合，讓病人有更精準的治療。

花蓮慈濟醫院運動醫學中心主任劉冠麟表示，富含血小板的血漿經由活化會釋放生長因子，羊膜、骨髓濃縮萃取液、BM PRP也同樣擁有生長因子，可注射在損傷的部位，透過生長因子促進細胞生長進而修補受損處。

現在慈濟醫院骨科部近年更以新療法，運用SVF細胞治療退化性關節炎、阿基里斯腱斷裂、前十字韌帶、後十字韌帶、膝關節內側副韌帶、半月板損傷、肩部旋轉肌受損、投擲動作造成運動傷害等。

慈濟醫院總顧問李宏滿指出，SVF的來源就是人人避之唯恐不及的「脂肪」，先從病人的腹部或是臀部抽取脂肪，經過搖晃、離心機分離後，取得富含生長因子的SVF，再注入受損的部位治療。SVF不只含有生長因子，釋放生長因子的效果與骨髓濃縮萃取液相同，還含有新生血管，能加速組織的癒合，尤其對於膝關節退化的病人來說，可以減緩關節疼痛。

劉冠麟說，針對病人的病況，SVF提供更適合、更精準的治療，脂肪不再十惡不赦，反而成為再生醫學中的黃金。

花蓮慈濟醫院骨科部將於今年「台灣醫療科技展」分享細胞治療運用，李宏滿將在12月5日下午3時分享「膝」望再生；劉冠麟則將在12月7日上午10時分享幹細胞技術的實踐與應用。

花蓮慈濟運動醫學中心主任劉冠麟抽取病人腹部脂肪，要取出生長因子。圖／花蓮慈濟醫院...
花蓮慈濟運動醫學中心主任劉冠麟抽取病人腹部脂肪，要取出生長因子。圖／花蓮慈濟醫院提供
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花蓮慈濟運動醫學中心主任劉冠麟將抽取出的脂肪放入離心機裡分離，才能取出生長因子。...
花蓮慈濟運動醫學中心主任劉冠麟將抽取出的脂肪放入離心機裡分離，才能取出生長因子。圖／花蓮慈濟醫院提供
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