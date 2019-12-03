長輩與電視互動「阿珠媽」大展歌喉享受網紅fu

2019-12-03 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



「抓、放、抓、放」住台南72歲的程伯伯，每天早上都會準時打開互動電視，和主持人一起做手部操運動；70歲的黃阿嬤則在互動電視前大展歌喉，儼然網紅。主持人會透過視訊與長者互動、確認是否做對動作，也檢視衣著是否單薄、居家環境狀況等。

國健署社區健康組組長吳建遠表示，衛福部2017年老人狀況調查報告， 65歲以上長者休閒活動項目中，看電視就占八成（80.7%）。為使長者看電視不只是打發時間，今年4月起由國健署建置「長者居家科技互動平台」，透過「電視」作為照顧長者的載具，將豐富的銀髮健康資訊直送長者家中，期達到預防老化、延緩失能的目標。

吳建遠說，平台包含直播與常態性節目，內容涵括健康、保健、飲食、運動等生活類議題，也置入國健署「我的健康餐盤」、四癌篩檢、保密防跌等衛教資訊。重點是重視「互動性」與「趣味」，讓長者看電視，即使獨居在家也不孤單、不漏失健康資訊。實施的場域不限居家，可以在各種多元場域中使用，例如日照中心、社區據點等。

此計畫今年4月於台中市於60戶試辦，調查發現，長者身體活動與健康飲食相關認知提升9%、自覺健康狀態提升4%、對生活的滿意度提升3%。國健署決定於今年11月起擴展至台北、桃園、南投、雲林、嘉義、台南等七縣市，目標至明年六月推展6000戶。