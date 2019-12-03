12月試辦進口雞肉「自主」標示 業者多觀望等法令

2019-12-03 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



衛福部食藥署12月1日起，試辦各大賣場通路自主標示進口雞肉的屠宰日期。記者詢問通路業者，有的還在觀望，有的僅單點試辦。他們認為，要真正推廣實施，恐怕要有法令規範才行。

「聯合晚報」今年7月披露，進口雞肉量大，已經超過全年消費量的一半以上，卻沒有如國產雞肉一般的明確標示。行政院經過多次討論，食藥署也找各通路業者溝通，宣布12月1日起鼓勵賣場業者自主標示進口雞肉屠宰日期。但因為沒有任何強制力，通路業者多指出，未來若有法令規範，通路會配合。

記者抽樣詢問家樂福、好市多、全聯、愛買等大型通路。好市多說，沒有販賣進口雞肉，賣場內販賣的生熟食雞肉都是國產的；全聯福利中心表示，全聯賣場還沒有在進口雞肉屠宰日期自主標示，未來若政府有法令規定，會依照相關規定配合辦理。

愛買量販表示，進口雞肉自主標示屠宰日期一事，已在愛買新竹巨城店示範陳列，真空包裝的進口雞肉，廠商鋪貨到門市時已標示屠宰日期；如果是裸裝的進口雞肉，愛買量販會在貨架上依規範設置標示牌，標示屠宰日期讓民眾查看、了解；至於何時推廣到全國14家愛買分店，還未確定。截稿前家樂福尚未回應。