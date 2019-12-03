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北農全面推實名制利控管溯源 未加入農民將禁入場拍賣

2019-12-03 11:44聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

加強食安管理，北市府與台北農產運銷公司推動蔬果供應人小代號實名制，以利在農藥殘留檢驗發現不合格的農產品後，能快速追溯源頭並嚴格管控同一農民所有小代號；如今9萬多名供應農民已有7萬、約72%加入實名制，尚未加入實名制者今後進入批發將通知限期2周左右時間改善，否則陸續處罰停止供應10天、1個月，第三次則廢止供應人資格。

北農公司管理的台北市果菜批發市場每天針對進場蔬果進行農藥殘留抽檢，不合格者將拒絕交易、扣留銷毀並處供應農民停止供應10天，1年內再被發現有不合格蔬果則廢止供應人資格；但因供貨農民可在多個共同運銷單位如地方農會、青果社等申請不同小代號進場，導致一個小代號被禁止，其他小代號仍可進場交易的問題。

北市市場處因此在2月要求北農公司修訂批發市場供應人登記及管理要點，要求供應單位應提供所屬供應人個人資料，含供應代號、小代號、身分證字號等，否則可延後或拒絕交易，藉此建置「實名制」資料庫，統整供應農民所有小代號資料，於農民產品違規時可全面禁止所有代號入場拍賣。

北農公司總經理翁震炘表示，批發市場於8月1日透過試辦甜椒、青蔥、小葉菜、番石榴、苦瓜、小番茄等品項實名制，並讓實名制產品可優先進場拍賣，取得市場先機與好價格當作誘因，來推廣其他蔬果供應人加入實名制；而提供身分證字號加入實名制比例也從上半年不到一半變成5成，如今已有7成多；因此於11月25日針對所有蔬果品項全面實施實名制。

翁震炘說，目前加入實名制的7萬多名供應農民已是每周經常性進場拍賣的農民，其餘2成多可能是每季或每年1季才有農特產進場的農民，將會透過農民組織提醒加入，沒有實名制的農民接下來進場將收到書面改善通知，約於2周內未改善將處罰停止供應10天，10天仍未改善再停止供應1個月，1個月後仍未加入實名制就廢止供應人資格。

北市府與台北農產運銷公司推動蔬果供應人小代號實名制，以利在農藥殘留檢驗發現不合格...
北市府與台北農產運銷公司推動蔬果供應人小代號實名制，以利在農藥殘留檢驗發現不合格的農產品後，能快速追溯源頭並嚴格管控同一農民所有小代號。圖／台北市場處提供
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北市府與台北農產運銷公司推動蔬果供應人小代號實名制，以利在農藥殘留檢驗發現不合格...
北市府與台北農產運銷公司推動蔬果供應人小代號實名制，以利在農藥殘留檢驗發現不合格的農產品後，能快速追溯源頭並嚴格管控同一農民所有小代號。圖／台北市場處提供
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