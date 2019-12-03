香菸、檳榔、酒不離身 口腔癌機率增123倍

2019-12-03 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



一名60歲男性因長期香菸、檳榔、酒不離身，兩年前口腔內發現3公分腫塊，但他置之不理，導致日前就醫時口腔、舌頭都已潰爛，確診為口腔癌第四期，目前透過手術取出全部舌頭及部分下頷骨，並安排化療及放射治療，雖然吞嚥及說話功能仍需長期復健，但他仍堅強面對。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部醫師黃純惟表示，患者到診時嘴巴痛到張不開、整根舌頭腫大潰爛，且因脖子的淋巴結多處轉移，平時根本難以開口說話，最後也只能足不出戶，尤其疼痛越來越劇烈，靠著每天吃止痛藥過日，最後連吃藥都還是痛到睡不著。

但多數類似症狀的患者，一聽到需手術需切除整根舌頭與下頷骨，日後還需接受口腔重建和語言治療時，多半都會逃避，甚至選擇民俗療法，往往使得情況更加惡化，但這名男性仍勇敢面對。

黃純惟說，口腔癌佔男性十大癌症發生率第5位，其中有吸菸、喝酒、嚼檳榔的民眾風險最高，罹患口腔癌的機率是一般人的123倍，且口腔癌第四期患者5年存活率僅約20%至30%，因此若發現口腔內有潰瘍，超過兩周無法癒合，或是口內或頸部出現不明腫塊，恐怕是口腔癌的早期徵兆，此時應即早就醫，才不會延誤治療黃金時機。

他說，手術切除病灶是治療口腔癌最重要的步驟，如李先生已確診為第四期，必須大範圍切除病灶，包括舌頭、部份下頷骨以及頸部淋巴結廓清等，再搭配化學治療和放射治療，才有機會提升存活率，另外因舌頭完整切除，後續也需接受語言及吞嚥治療，恢復說話和進食功能，至於患者術後顏面缺損，可藉由顏面重建手術提升自信。

黃純惟提醒，因晚期口腔癌復發率高，治療後仍須配合醫師定期追蹤檢查，並戒除檳榔、抽菸及酒精，避免太熱或太辣的食物。若30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸的民眾，每兩年應接受一次口腔黏膜檢查，才能及早發現口腔癌病灶，並接受治療，以提高口腔癌的預後。

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