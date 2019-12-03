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氣象局預測：冬季氣溫正常至偏暖、雨量正常

2019-12-03 10:51聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

中央氣象局今天上午舉行冬季天氣展望記者會，氣象預報中心主任呂國臣說，根據預測，未來一季（12到明年2月）平均氣溫為正常至偏暖，雨量以正常的機率較大，仍不排除有寒流出現。

呂國臣說，回顧今年秋季（9到11月）副熱帶高壓脊落偏北，菲律賓東方海面至南海附近氣旋式環流偏強，南方上來系統相當活躍，有利熱帶氣旋形成。因此今年秋季西北太平洋共有16個颱風生成，明顯多於氣候平均值11個，一個是直接影響，其他三個間接影響台灣。其中米塔颱風直接侵台，侵台颱風數接近氣候平均值1.2個。

溫度和雨量方面，呂國臣說今年秋季台灣平均氣溫偏暖，雨量除北部及南部沿海正常，其餘明顯偏少，阿里山、玉山及澎湖更創下設站以來秋季雨量最少紀錄。

展望未來一季，呂國臣說，目前熱帶太平洋海、氣環境場接近正常，預測明年春季前仍維持正常機率較高。經檢視該局與他國數值模式預報，研判今年冬季平均氣溫以正常至偏暖，雨量以正常機率較大。

呂國臣說，以過去百年資料來看，統計過去第一波北方系統影響台灣時間，顯示近數十年來有越來越晚趨勢，意即整個北方空氣南下影響到台灣時序，有變晚情況。過去台北溫度下降到16度的平均落在11月中、11月底，今年是12月2日，顯示出今年是正常偏暖狀況。

至於今年冬季偏暖是否仍有寒流，對此呂國臣表示，以全球暖化趨勢來看，過去百年，台灣夏天逐漸變長冬天逐漸變短，但不表示不會有強烈冷氣團或寒流到達台灣，像是2016年非常暖的一年，仍出現霸王級寒流，所以今年也不排除，冬天依然要注意保暖。

那今年寒流什麼時候會來？呂國臣說明年1月底到2月初是台灣溫度最低，何時有寒流或是冷空氣下來，無法有具體時程，要接近才知道。他也提醒，全球變遷過程中，極端天氣的頻率增加，民眾要特別留意。

針對跨年和元旦的天氣，呂國臣說，就目前趨勢，上旬會有一兩波冷氣團下來，中下旬目前屬於正常到偏暖，但因為已經進到冬天，天氣型態下還是偏涼甚至冷，出門跨年仍要添加衣物。

氣象預報中心主任呂國臣說，未來一季平均氣溫為正常至偏暖。記者曹悅華／攝影
氣象預報中心主任呂國臣說，未來一季平均氣溫為正常至偏暖。記者曹悅華／攝影
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