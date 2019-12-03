冷氣團發威逾十測站創入冬最低溫 周五初雪機會最大

2019-12-03 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



入冬首波大陸冷氣團發威，中央氣象局說，今天清晨超過十站創下入冬以來最低溫，全台冷颼颼。明天開始到周五受到南方雲系北移影響，全台有雨，3000公尺以上高山周五最有機會降下初雪。

氣象預報員張承傳說，從昨天深夜到今天清晨，全台超過十個測站創下入冬以來最低溫，其中自動測站最低溫為南投中寮10.3度，氣象局屬測站最低溫則為嘉義12度。

張承傳說，受到東北季風影響，今天北部、東半部感受涼意，北部高溫17到20度，中南部24到26度，花東20到22度，不過水氣相較昨天比較少，僅東半部跟大台北地區留意局部短暫雨，西半部則是多雲到晴的天氣型態。

張承傳說，到了明天，北冕颱風帶來的南方水氣北移，各地都有降雨機率，而北部和東半部是一早就會下雨，中南部則是下半天，皆為短暫雨，會一路下到周五。

溫度方面，張承傳說周三到周五北部低溫15到16度，中南部16到17度，東部18度，高溫方面，北部18到20度，中南部22到23度，東部22度。整體低溫會回升1到2度，高溫則因降雨關係反而下降，北部只有20度以下。