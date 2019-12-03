北冕颱風移動緩慢 鄭明典：是很危險的颱風

2019-12-03 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，今年第28號颱風北冕，是移動緩慢的颱風，目前是中度颱風強度，衛星雲圖可見其結構還很完整。

他說，北冕目前移動速度緩慢，這種緩慢移動的颱風，可能帶來很可觀的累積雨量，是很危險的颱風。