影／太平山急降溫水氣不夠未降雪 但濃霧小徑也超美

2019-12-03 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



太平山國家森林遊樂區從昨天深夜起溫度急降，因為水氣不足，並沒有降雪，不過整個山區在濃霧之間，也是很美。

不少遊客衝著這一波冷氣團來襲而上山賞景，位於海拔2000公尺太平山莊今天上午7點氣溫降至攝氏1度，翠峰山屋測到是0.1度。

不過，根據山莊經理黃信偉表示，因為水氣不足偏乾、低溫也還差一點，所以今天山區並沒有結霜或降雪，只能期待下一波，水氣及低溫兼具，就有機會見到銀白世界。