花3.7億在內湖買辦公室惹議 兒福聯盟回應了

2019-12-03 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



有網友在臉書「爆怨公社」爆料，指兒福聯盟耗資3億7000萬，11月8日在台北市內湖區購置一整層辦公室，懷疑善款用來繳房貸？兒盟對此發布聲明表示，購置穩定住所，可以讓服務更穩定發展，而非只有支出。

兒盟說，新購置的空間主要能用以整合第一線社工服務，研究發展，政策中心和行政部門，希望能夠更即時回應更多台灣社會的兒童和家庭的需求。

近30個年頭，兒盟非常珍惜民眾的每一份捐款，財務報表也都公開透明，除了會計師認證之外，也加入包括自律聯盟等自律的組織。中心成立的資金來自於每年的募款盈餘，過程也都呈報主管單位並詳實對外公開說明，懇請各位捐款人放心。

●聲明稿全文如下：