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foodpanda外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

花3.7億在內湖買辦公室惹議 兒福聯盟回應了

2019-12-03 09:00聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

有網友在臉書「爆怨公社」爆料，指兒福聯盟耗資3億7000萬，11月8日在台北市內湖區購置一整層辦公室，懷疑善款用來繳房貸？兒盟對此發布聲明表示，購置穩定住所，可以讓服務更穩定發展，而非只有支出。

兒盟說，新購置的空間主要能用以整合第一線社工服務，研究發展，政策中心和行政部門，希望能夠更即時回應更多台灣社會的兒童和家庭的需求。　

近30個年頭，兒盟非常珍惜民眾的每一份捐款，財務報表也都公開透明，除了會計師認證之外，也加入包括自律聯盟等自律的組織。中心成立的資金來自於每年的募款盈餘，過程也都呈報主管單位並詳實對外公開說明，懇請各位捐款人放心。

●聲明稿全文如下：

兒福聯盟整併各項服務，即將成立兒童人權與兒少福利發展中心，回應新世代各項兒少問題及需求　

今天很多民眾關心兒盟購置辦公室，兒盟提出幾點回應如下：　

一、 隨著兒盟服務的開展，招募了越來越多的同仁，我們也搬遷了很多次。歷經過政府歡迎我們搬進公設民營的場地，但後來政策改變，需要將同仁遷出；也遇到越來越多的同仁擠在同一樓層，為了方便聯繫和管理，不斷在附近尋覓租屋，房東每次漲價也只能接受。近年來因承接政府方案並提供場地，還曾遇到過二年搬遷四次辦公室的窘境。近年來更面臨房租不斷漲價，每月固定支出的增加對基金會來說形成了莫大的壓力。　

二、 為了基金會長期的發展，得以提供更多樣完善的服務，兒盟從民國87年開始呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金，長達21年，終於在今年，有企業願意用低於市價的公益價格，幫助我們完成目標。以兒盟180名工作人員分屬不同辦公室，目前需求，每月租金支出數百萬元，購置穩定住所可以讓服務更穩定發展而非只有支出。　

三、兒盟至今共計提供超過25項的服務，北區目前有近180個全職工作人員，即將邁向服務的第30年，現今台灣社會面臨很多新時代的兒少問題，包含少子化、兒童虐待、童年創傷經驗等等議題，而新購置的空間主要能用以整合第一線社工服務，研究發展，政策中心和行政部門，希望能夠更即時回應更多台灣社會的兒童和家庭的需求。　

近30個年頭，兒盟非常珍惜民眾的每一份捐款，財務報表也都公開透明，除了會計師認證之外，也加入包括自律聯盟等自律的組織。中心成立的資金來自於每年的募款盈餘，過程也都呈報主管單位並詳實對外公開說明，懇請各位捐款人放心。

圖為兒盟執行長白麗芳。本報資料照片
圖為兒盟執行長白麗芳。本報資料照片
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