低溫10.3度！彭啟明：明緩步回溫 周五乾冷空氣再接近

2019-12-03 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天清晨的低溫不如預期的冷，但這一波東亞的冷空氣，的確是入冬到目前最冷的一次，只是對台灣影響較小，北部白天回溫有限，中南部可以到24-26度。未來幾天緩步回暖，但幅度不大。

今晨氣象局自動觀測站測到的平地最低溫是南投中寮的10.3度。彭啟明說，台北市的氣溫還有15.4度，差1.4度才到傳統冷氣團的標準，與原先預測的13度更有一段距離，不過從周日起降溫明顯，一些平地的自動氣象站，仍然有12-14度的低溫，中南部也到12-14度，冷空氣在不同地方仍明顯的發威。

他指出，這一波東亞的冷空氣，讓溫度的零度線南下到長江流域，中國南方的廣東到福建北方也都出現個位數字的溫度。預計今天北部白天高溫才18-20度，中南部可以到24-26度未來幾天都維持類似，回溫頂多1-2度。

彭啟明表示，北冕颱風今天將通過菲律賓進入南海，受到地形及冷空氣的影響，將明顯減弱，但颱風的水氣仍將透過中層的大氣，往台灣附近水氣輸送，周三下半天到周五台灣附近的水氣將增多。東北部的迎風面及山區仍是降雨的熱區，各地在周四也將明顯陰沉偶雨，特別是宜蘭和新北市的東北角區域。因為水氣多，感受仍偏濕冷。

他說，周五是一個轉變，預期有波乾冷的空氣再度接近，溫度也會下滑，大致上強度和今天類似，要到下周日到周一冷空氣才會減弱，明顯回溫。

中央氣象局指出，周三起大陸冷氣團減弱，周三至周五各地清晨氣溫與日前將比稍回升，不過受到南方雲系北移影響，全台陰涼易雨，白天氣溫回升不明顯。

氣象局說，北部及東半部降雨明顯增多、下雨時間長，其中北部及宜蘭有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部則是轉為整天間歇有雨；這段期間若溫度及水氣配合，3000公尺以上的高山有降雪出現的機率，以周五機率較高。