低溫10.3度！彭啟明：明緩步回溫 周五乾冷空氣再接近
天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天清晨的低溫不如預期的冷，但這一波東亞的冷空氣，的確是入冬到目前最冷的一次，只是對台灣影響較小，北部白天回溫有限，中南部可以到24-26度。未來幾天緩步回暖，但幅度不大。
今晨氣象局自動觀測站測到的平地最低溫是南投中寮的10.3度。彭啟明說，台北市的氣溫還有15.4度，差1.4度才到傳統冷氣團的標準，與原先預測的13度更有一段距離，不過從周日起降溫明顯，一些平地的自動氣象站，仍然有12-14度的低溫，中南部也到12-14度，冷空氣在不同地方仍明顯的發威。
他指出，這一波東亞的冷空氣，讓溫度的零度線南下到長江流域，中國南方的廣東到福建北方也都出現個位數字的溫度。預計今天北部白天高溫才18-20度，中南部可以到24-26度未來幾天都維持類似，回溫頂多1-2度。
彭啟明表示，北冕颱風今天將通過菲律賓進入南海，受到地形及冷空氣的影響，將明顯減弱，但颱風的水氣仍將透過中層的大氣，往台灣附近水氣輸送，周三下半天到周五台灣附近的水氣將增多。東北部的迎風面及山區仍是降雨的熱區，各地在周四也將明顯陰沉偶雨，特別是宜蘭和新北市的東北角區域。因為水氣多，感受仍偏濕冷。
他說，周五是一個轉變，預期有波乾冷的空氣再度接近，溫度也會下滑，大致上強度和今天類似，要到下周日到周一冷空氣才會減弱，明顯回溫。
中央氣象局指出，周三起大陸冷氣團減弱，周三至周五各地清晨氣溫與日前將比稍回升，不過受到南方雲系北移影響，全台陰涼易雨，白天氣溫回升不明顯。
氣象局說，北部及東半部降雨明顯增多、下雨時間長，其中北部及宜蘭有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部則是轉為整天間歇有雨；這段期間若溫度及水氣配合，3000公尺以上的高山有降雪出現的機率，以周五機率較高。
周六至下周一水氣減少，迎風面的北部及東半部地區降雨將明顯減緩，中南部地區則是恢復多雲到晴的天氣；不過受到東北季風影響，北台灣仍整天偏涼，中南部地區早晚也會有涼意，僅白天高溫較為回升；帶來這波東北季風的冷空氣預計在周六晚間至下周日清晨影響最明顯，預測西半部及東北部低溫將下探12至15度，感受偏冷。
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