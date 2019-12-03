未達大陸冷氣團等級 吳德榮：今仍乾冷明水氣接近

2019-12-03 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



這波冷空氣雖然離大陸冷氣團的定義有段差距，但空曠平地由於輻射冷卻的加成，氣溫仍降得很低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨大台北平地最低溫氣溫約在12至15度，中南部平地大約10、11 度，東半部平地13度左右。今天白天將轉為乾冷。

今晨新北雙溪12.0度、台北市南港14.6度，南投中寮10.3度、台南白河區11.4度左右。宜蘭三星12.8度左右。北部山區、東半部有零星少量飄雨。吳德榮表示，今天受乾冷空氣影響，水氣漸減、北台灣轉為多雲，氣溫仍偏低；中南部為晴朗穩定、白天舒適微涼、早晚冷，皆要注意保暖。氣溫北部約在13至18度、中部13至24度、南部13至27度、東14至25度。

吳德榮說，中度颱風北冕今天向西穿過菲律賓中部，明天遇強垂直風切，水氣往台灣輸送，各地雲量漸增，降雨愈晚愈明顯；周四、五水氣籠罩全台。

他指出，除了迎風面及山區降雨量大增，冬季很少降雨的中南部、也有明顯降雨。儘管周三、四冷空氣已略減弱；各地因雲多降雨、日夜溫差縮小；中南部也會感到整天濕涼微冷。

此外，吳德榮提醒，周五另一波強冷空氣南下，氣溫再降；周六會從濕冷轉乾冷。預估周六晚、下周日清晨氣溫降至最低。下周日白天起至下周一冷空氣漸減弱、氣溫逐日回升。