聰明的人都懂得「沈默」！苦而不言、冷靜思考才是智慧

2019-12-02 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



正所謂「沈默是金」，聰明的人並非是弱者，而總是三思而後行。在對的場合說對的話，也保留幾分，留一個尺度。朋友聚會中無論聽見了什麼誇張言論，讓自己聽了非常焦躁，也不多說一句話，畢竟言多必失，千萬別在這時候給人留下了話柄。

怎樣的明哲保身方式，才不會在社會上讓人步步驚心？不管你是相信人性本善、人性本惡，都該好好的學會沈默。

真正聰明的人，對待事情，並非沒有動力、衝勁，只是在不對的時機，「沈默是金」是最好的打算。不讓自己過於招搖，卻默默為自己打算，遠離禍端，獨立且自由。沈默，會讓人學會四件事！

沈默，學會了獨立思考

無論是誰，都有需要獨立思考的時候，不是被別人左右了自己。遇到需要討論、爭執時，雙方的交流通常都會有所衝擊，在這樣的情況之下，別讓這些不理解你的人，來影響對事情的判斷，畢竟不是每個人的話都適合當下的情況。

所以練習沈默的人，在當下要做的，就是冷靜地思考，學會當一個聰明的人，對自己的內心選擇一個正確方向。

沈默，學會了自我安慰

人生在許多時候，總會遇到難處，當你在最苦難的時候，就想要找一個知心朋友傾吐，多半得到的只有同情和被譏笑的多。而掌握你善良特性的壞人，就會趁虛而入，讓你在整起事件中，更是雪上加霜。

獨處時，不是等著別人來安慰自己，而是需要自我安慰。此時的心中，能得到救贖只有自己的內心，遇到挫折的時候，就請敞開那自救之路。自我安慰時，學習著不說話，只靠著行動來改變自己，而非糜爛之舉，更是強大內心的藥。

沈默，讓內心更強大

很多人都懂得一個道理，「熬過去你就贏了」。但這一番話，只適合承受得住、熬得著的人，才適用。而這些只會對事情大聲咆哮、到處訴苦，告訴旁人自己是多麽可憐的弱者，讓別人同情，這樣反倒更讓人看不起這樣的你。當你一天到晚把「難處」掛在嘴邊時，就不會認真去正視自己要面對的問題，只會讓人生變得越來越孱弱。

沈默的人，看起來總是逆來順受，只求把事情做好，為自己的本分盡到問心無愧，又何必整天叫苦。苦而不言，其實也是一種智慧，把艱難的一面轉化為自己人生起點，從困難中學習當成累積，才能讓自己的內心更強大，去面對各種戰戰兢兢的事物。

沈默，讓事情看得更透徹

能看透的人，絕對是聰明人，但絕不是彰顯著自己有多高的知識水準。能夠看透事情，裝糊塗，才是真正的聰明，不把事亮著，說該說的，為自己保留幾分餘地，即便有人追問，也只是簡單幾句。

眼前現在發生許多事情，總是一笑置之，套用一句俗語「道不同，不相為謀」，人與人之間除了三觀之外，還有層次的不同，在不同的高度下，你說什麼、做什麼，對於不同高度的人，就只是對牛彈琴。