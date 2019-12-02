南非小鎮抗愛滋 成效竟超過台灣

2019-12-02 21:32 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



南非小鎮亞休伊，竟超出聯合國愛滋病規劃署設定的2020年「90-90-90」目標，關鍵在於社區網路對病患的支持。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 在愛滋病肆虐的南非小鎮亞休伊，竟超出聯合國愛滋病規劃署設定的2020年「90-90-90」目標，成為全南非對抗愛滋病的希望！亞休伊對抗愛滋病的計畫藉由社區成員之間的連結與信任，減少對愛滋病的汙名化，因此提前達標甚至超標。反觀台灣雖然醫療水準遠勝於南非，卻尚未達標。

社區建立信任

根據《德國之聲》報導，所謂「90-90-90」指的是90%感染者知道自己感染狀況，90%知道自己感染狀況者能開始服用藥物，90%開始服用藥物者的病毒量都能成功抑制。

根據NGO無國界醫生2018年針對3,200位亞休伊居民的調查，結果是驚人的「90-94-95」，2019年初南非全國為「90-68-87」，反觀台灣2019年據估計僅「84-88-94」，較多比例的感染者不知道自己感染狀況。

減少對愛滋病的汙名化，以及建立人與人之間信任是成功的關鍵。亞休伊對抗愛滋病的計畫早在2011年展開，許多居民被訓練成社區衛生工作者，其工作是挨家挨戶進行愛滋病毒檢測，並鼓勵患者尋求治療，甚至發送保險套。

「亞休伊對抗愛滋病的計畫非常仰賴社區成員之間的連結，不僅是居民對病患的橫向連結，還有病患和醫療機構的縱向連結。」計畫的協調者阿南表示。另一位協調者卡馬拉指出，南非的傳統治療者也被納入其中，社區衛生工作者時常檢測傳統治療者認為有可能患病的人。因此，愛滋病患在亞休伊不必隱姓埋名，反而能夠獲得社區的支持。

愛滋病患也是人

「醫生坐在醫院等待病患自己來的時代已經過去了。」阿南表示，我們必須了解到愛滋病患也是人，也有自己的生活，和我們不同的地方僅在於他們需要治療才能過著自己的生活，因此我們必須主動幫助他們。

然而，無國界醫生指出，亞休伊的年輕女性得到愛滋病的比例仍高，且超過一半15至29歲的男性病患沒有接受治療。《衛報》也指出，南非目前仍是愛滋病肆虐最嚴重的國家，2018年的染病人數已超過770萬，佔全球愛滋病患的20%，南非更佔了全球愛滋病死亡案例中的10%。

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