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氣炸！網傳電視台內部對話 竟酸高以翔「沒跑兩下就猝死」

明晨急凍剩11度 後天起全台變天雨綿綿

2019-12-02 20:57聯合報 記者吳姿賢／即時報導

入冬首波大陸冷氣團影響，明晨中部以北「急凍」低溫剩12度，苗栗以北近山區平地、沿海空曠地區更下探11度。白天氣溫慢慢回升，但北部高溫也不超過20度，整體感覺非常乾冷，外出民眾要做好保暖。

這波大陸冷氣團今晚到明晨威力最強大，尤其北部今中午過後氣溫一路「溜滑梯」，今晚目前低溫紀錄為桃園大溪12點2度，其次為富貴角12點6度、淡水13點6度，但各地氣溫仍不停往下掉。

中央氣象局預報員劉沛騰表示，明天僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫陣雨，其他地方都以「乾冷」為主。尤其清晨苗栗以北的近山區平地、空曠沿海地區將出現11度低溫，中部以北也僅約12、13度，尤其台北很可能低於14度，其他地方15、16度。

明天白天氣溫回升幅度也不大，大台北、桃園、宜蘭高溫約17、18度，竹苗20度，可說整天涼意都很明顯。中南部會有陽光露臉，高溫可達25、26度，日夜溫差大。

周三冷氣團減弱，但北冕颱風水氣北移到台灣上空，全台「變天」轉濕涼。劉沛騰說，周三起全台降雨機率提高，周四、周五北部及東北部降雨時間拉長，還可能出現局部大雨，各地也仍有短暫雨。玉山、合歡山等3千公尺以上高山則有機會降下「初雪」。

北冕颱風帶來水氣，周三起全台變天。本報資料照片
北冕颱風帶來水氣，周三起全台變天。本報資料照片
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冷氣團低溫高溫

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