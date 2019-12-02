明晨急凍剩11度 後天起全台變天雨綿綿

2019-12-02 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



入冬首波大陸冷氣團影響，明晨中部以北「急凍」低溫剩12度，苗栗以北近山區平地、沿海空曠地區更下探11度。白天氣溫慢慢回升，但北部高溫也不超過20度，整體感覺非常乾冷，外出民眾要做好保暖。

這波大陸冷氣團今晚到明晨威力最強大，尤其北部今中午過後氣溫一路「溜滑梯」，今晚目前低溫紀錄為桃園大溪12點2度，其次為富貴角12點6度、淡水13點6度，但各地氣溫仍不停往下掉。

中央氣象局預報員劉沛騰表示，明天僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫陣雨，其他地方都以「乾冷」為主。尤其清晨苗栗以北的近山區平地、空曠沿海地區將出現11度低溫，中部以北也僅約12、13度，尤其台北很可能低於14度，其他地方15、16度。

明天白天氣溫回升幅度也不大，大台北、桃園、宜蘭高溫約17、18度，竹苗20度，可說整天涼意都很明顯。中南部會有陽光露臉，高溫可達25、26度，日夜溫差大。