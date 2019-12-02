北冕颱風影響 華航明6航班延遲、長榮取消4航班

2019-12-02 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



中度颱風「北冕」持續朝菲律賓前進，台灣往返馬尼拉航班受影響，華航明天有6航班延遲，長榮取消4航班，搭機民眾多加留意。

華航今天宣布，受北冕颱風影響，明天桃園往返馬尼拉的CI701、CI702、CI703、CI704，以及高雄往返馬尼拉的CI711、CI712，都延遲到12月4日起飛。提醒搭機或接機前注意華航網站航班異動資訊。