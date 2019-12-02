可帶大型犬搭火車了！台鐵宣布比照高鐵放寬寵物箱尺寸

2019-12-02 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



寵物福音！台鐵今天宣布，即日起至明年2月29日將比照高鐵，試辦放寬寵物箱籠尺寸，希望增加旅客攜帶寵物的便利性。

台鐵97年10月7日起開放旅客可使用指定寵物箱籠尺寸，限制長43公分、寬32公分、高31公分，帶貓、狗、兔及魚蝦等寵物搭乘各級列車，增加託運以外的寵物運送方式。

不過，台鐵現行寵物箱籠開放尺寸被認為只適用小型犬，過去不少民眾希望台鐵開放更大型的寵物上車，也有立委提案建議開放，都沒下文。近期有民眾在公共政策網路參與平台提點子，盼台鐵有「寵物友善車廂」，不到一個月就有5000人連署。

台鐵今天宣布，為便利旅客攜帶寵物隨行乘車，即日起至明年2月29日止，試辦放寬寵物箱籠尺寸，比照高鐵增加到「長55公分、寬45公分、高38公分」的箱籠，試辦期間結束後將廣納各方意見，作為業務調整參考。