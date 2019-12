設計結合高齡者 台日交流釀創意

2019-12-02 19:08 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



「Life is Creative」設計改變社會展中,有來自台灣創意設計中心與日本神戶等設計師的計畫及作品。(photo by 施凱文/台灣醒報) 分享 facebook 「高年級設計師」、「歐吉桑麵包」及「大人的洋裁教室」等計畫皆以邀請長輩參與,讓設計界新進了解長輩真正需求!台灣創意設計中心與日本神戶設計創意中心攜手合作,在3日於松菸台灣設計館內舉辦「Life is Creative」設計展,展出雙方為因應社會問題的創意、發想及設計等。

在「高齡者議題」的設計展區中,「食憶」計畫邀請長輩一起分享廚藝,做出自己的拿手菜,「喘息旅遊」和「聊癒點心舖-創新失智症非藥物輔療商品」計畫則以生態旅行、輔導療程的創作方式,以幫助長輩重建家庭記憶。

正在進行的新計畫「高年級設計師」,邀請設計界新進與長者設計師對話,突破彼此看對方世代的盲點,跨世代打造新概念服飾;而由弘道老人基金會打造「不老騎士」活動,展前曾至日本神戶作交流,有效提升民眾對老化的正向態度。2計畫都能化解世代隔閡,並讓社會更加相容。

神戶當地知名的「歐吉桑麵包」及「大人的洋裁教室」則以讓老人親自參與任務以提升社會活動能量,也在本場展覽中展出成果。「Life is Creative設計改變社會 神戶的創造力展」將一路展至2020年2月23日。

