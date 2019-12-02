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寒流報到 做「足」保暖好過冬

2019-12-02 17:46聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

「真的好冷！」今年入冬首波大陸冷氣團昨天晚上南下，今天出門馬上感受到寒風吹來，氣象局預估威力最強在今天晚上到明天的清晨。中醫師提醒，雙腳務必做好保暖，並且可按「足三里」、「湧泉穴」這些暖身穴，讓手腳回溫。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，腳是全身最怕冷的部位，「腳冷則全身冷」。但因為雙腳距離心臟最遠，血液流經的「路程」最長，血液供應到該處較慢，使足部的保暖能力較差，導致下肢冰冷，並引起各種不適。最好的辦法是每天用熱水泡腳，促進周身血液循環，使全身都暖和起來。陳潮宗建議，每次泡腳20分鐘，水溫42℃左右最佳，同時可按摩腳掌的湧泉穴，起到調理臟腑、舒通經絡的作用。另外可選擇保暖透氣、吸濕性好的鞋襪做好足部保暖。

陳潮宗表示，除了湧泉穴，每天按摩「足三里」五分鐘，也能起到補中益氣，讓下肢溫暖、調理脾胃的作用。足三里穴位於膝蓋外側下緣凹陷處往下三指到四指寬的地方，用指尖順時針按摩即可。

國民健康署也提供禦寒保健小撇步，以嚴防因低溫及溫差過大促發心血管疾病之發生：

一、保暖：居家臥室、衛浴與客廳要做好防寒措施；外出時，善用圍巾、帽子、口罩等做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端。

二、暖身：剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

三、隨身攜帶保暖衣物：晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，半夜起床上廁所或是早上起床，都先添加衣物保暖後再進行活動。尤其65歲以上長輩對於環境溫度變化反應較不敏銳，更要隨身攜帶一件保暖衣，以備不時之需。

台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，由於失智症患者對環境改變的調適比一般人弱，有時也失去判斷溫度冷熱的能力。因此，隨著冷氣團來到，照顧的家人要特別注意，以防失智者走失而暴露於寒冷中，進而失溫發生危險。可在長者衣服及背包放置聯絡資料，並準備愛的手鍊等預防走失工具。

氣溫驟降，「保暖」是最基本的自我保護，適時增添衣服，外出戴上帽子、口罩、手套，嚴防因低溫而發生憾事。

冷氣團報到，做好保暖以免發生危險。圖／報系資料照
冷氣團報到，做好保暖以免發生危險。圖／報系資料照
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保暖失智症冷氣團

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