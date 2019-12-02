檳榔專法有必要 政委：下會期討論

2019-12-02 17:37 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



政委林萬億（左）頒發「低嚼檳組」績優縣市獎給基隆市衛生局（右）。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 基隆市等6縣市衛生局推動檳癌防治獲獎！台灣檳癌防治聯盟2日頒發今年《縣市口腔癌防治力調查》績優縣市獎表示，綜觀十年調查，成年嚼檳率雖有下降趨勢，但「青少年嚼檳率」仍有半數縣市持續上升中。政委林萬億表示，衛福部將於下會期對《檳榔防治危害專法》展開討論。

續提升致癌認知率

台灣檳榔防治暨口腔癌防治聯盟每年進行《108年縣市口腔癌防治力調查》，今年以「成效導向」進行（成效資料45%、成果海報50%）評比，檳榔防治的得獎縣市為桃園市、彰化縣、屏東縣（高嚼檳率組）與基隆市、新竹市、台南市（低嚼組）。

台灣檳癌防治聯盟表示，今年的高嚼檳組12縣市(東嘉花投苗屏嘉宜竹彰桃澎)在「檳榔致癌認知率」高於全國平均，而其餘低嚼組的10縣市，則是在「戒檳」服務的表現佳。綜觀十年調查，成年嚼檳率雖有下降趨勢，但「青少年嚼檳率」有半數縣市持續上升中。聯盟強調，「國人對檳榔致癌的認知率仍不足，口腔癌的男性發生率、死亡率皆未明顯下降。」

據聯盟調查，基隆市的成年嚼檳率連5年下降。代表基隆市衛生局獲獎的保健科科員林筱婷開心表示，衛生局與各單位合作，例如與公務處在各項營建工地案中，向勞工推廣口篩，另外，今年也與基隆市牙醫師公會結合，在國小夏令營中以話劇、闖關遊戲加深孩子的正確認知。

林：專法下會期討論

綜上所述，台灣檳癌防治聯盟強調，政府應針對前端的社會結構因素（勞動條件問題、社交文化）與檳榔產銷管理等，提出系統性防治策略。與會的台灣少年權益與福利促進聯盟也呼籲，中央應推動《檳榔防治危害專法》。

行政院癌症會報主持人林萬億表示，雖然今年農委會主導的「檳榔轉作輔導」績效顯著，但近年來民眾對「檳榔可能造成口腔癌」的認知率又降低了，可見政府目前的宣傳還不夠成功，應再對潛在嚼檳者下更多功夫。

【更多精采內容，詳見 】