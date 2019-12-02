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他一年瘦身50公斤 就靠白飯減量、慢跑和重訓

2019-12-02 16:56聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市民謝志成原本體重130公斤，因與兒子打羽球時頻頻漏接，決心減重，他原本白飯每餐都要吃三碗，減為一碗，還透過慢跑、重訓等方式減重，一年後成功甩掉50公斤肥肉，從大叔變回型男，拿下嘉義市衛生局舉辦的「2019嘉義市瘦身王挑戰賽」性感健美組冠軍。

謝志成從原本55腰變38腰，穿上未減重前的褲子，多出來的褲頭竟可以塞下家裡的貴賓犬。妻子蔡旻娟說，「以前雙手環抱不了老公的腰，現在可以緊緊抱住真好，好像交了一個新男友」，歡喜之情溢於言表。

謝志成與有氧老師蔡旻娟結婚20年，蔡總是苦口婆心地叮嚀減重，但他都沒下定決心，他說，大兒子是國中羽球校隊，去年想跟兒子訓練切磋一下，結果反而兒子手腳敏捷，自己卻頻頻漏接，兒子說「我們教練說要跑得快才打得到球。」

謝志成當下心裡不是滋味，不過卻意識到自己體力和體重真的需要改善，不減重不行靠著老婆的運動專業協助、團體力量的激勵及自己重訓訓練，加上控制飲食，漸漸有減重成果。

蔡旻娟表示，老公原本食量大，早餐要兩份，午餐、晚餐飯量都3碗以上，加上吃得快，覺得飽時其實都過量了。減重從減少食量開始，光是白飯減到只吃一碗就明顯看到效果，至於垃圾食物、手搖飲等都盡量避免，並參考衛生局提供國健署「我的餐盤」資訊均衡飲食。

運動部份因為謝志成體重過重，因此妻子規畫從跳階梯有氧著手，避免下半身負荷過重，傷到膝蓋、關節，再來有氧舞蹈、飛輪有氧練心肺，體重較輕後再嘗試慢跑、重訓，時常全家一同慢跑、打羽球、騎腳踏車，謝志成指出，「適合自己、能持續的就是好運動，也就能達到瘦身效果。」

謝志成說，減重過程其實是枯躁難捱的，一個人很難堅持，他透過參加運動團體互相激勵，太太和兩個兒子也不時加油打氣，加上在減重紀錄上慢慢見到成果，不時對自己喊話不要放棄。

嘉義市衛生局舉辦的瘦身王挑戰賽，共計620人報名參加。依年齡區分三組競賽，第一組「青春超模組」（18-30歲）、第二組「性感健美組（31-50歲）、第三組「勇氣回春組」（50歲以上）。依據成功減重率做為評選標準，謝志成拿下性感健美組第一名，也是三組中減重最多者。

市府衛生局國健科科長林秀猜指出，嘉義市有3成民眾（13歲以上）過重或肥胖，研究證實肥胖與很多疾病有密切關聯，提醒民眾健康飲食、維持運動習慣為自己健康把關。

謝志成（右）瘦身前體重達130公斤。圖／謝志成提供
謝志成（右）瘦身前體重達130公斤。圖／謝志成提供
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謝志成穿上瘦身前的褲子，竟然可以塞下一隻貴賓犬。圖／嘉義市府提供
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謝志成（中）瘦身後化身為型男。圖／謝志成提供
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減重衛生局嘉義

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