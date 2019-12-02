天冷吃鍋又怕胖 營養師提醒：最後一步這樣煮就毀了

2019-12-02 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



天氣越來越冷，特別想吃熱呼呼的火鍋，但火鍋的湯和料千變萬化，該怎麼挑、怎麼煮、怎麼吃，才不會補過頭？新光醫院營養師李雨珊提醒，先煮青菜、喝湯，一旦燙過肉品、煮過火鍋料，就不要再喝湯。最後切記不要把白飯加下去煮成湯尾粥，米飯吸飽湯汁油脂，熱量驚人。

李雨珊表示，以前的年代人們容易營養不良，需要冬令進補，現代人是營養過剩，冬天其實不需要吃特別補。不過天冷為了維持體溫，人會特別想吃火鍋等熱食，如果毫無原則的吃，很容易爆肥，要享受火鍋美味又不吃胖，需掌握下列原則。

李雨珊提醒，火鍋湯體和醬料以「清澈」為優先，如蔬菜、昆布、薄鹽醬油，避開咖哩、麻辣、沙茶、豆瓣等濃稠口味，因為越濃稠的湯或醬料，都會比較偏向高脂、高鈉。調味料則可優先選用天然香料，例如蔥花、薑絲、檸檬、香菜、蒜泥、蘿蔔泥。

火鍋配料的烹煮及食用順序，也有玄機。李雨珊建議，先從蔬菜、根莖類開始煮和吃，這時可以喝點湯，但火鍋料和肉品下鍋後，就不要再喝湯，因為湯裡的油脂會因為煮過這些東西而急速上升，越來越油，越來越鹹。如果能避開油花的的肉、加工火鍋料如丸子、餃類，挑選低脂海鮮或低脂瘦肉，熱量會更好控制。