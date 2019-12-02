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買住宿禮券拿到訂購單 中市法制局：小心無履約保證

2019-12-02 15:23聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

年終將屆，不少飯店、民宿促銷住宿禮券台中市法制局發現，有不少民宿改推不設定日期的訂購單，藉此規避禮券須負履約保證的責任，一旦業者關門或倒閉將索賠無門，呼籲消費者購買前要注意。

台中市法制局推出禮券健檢，進駐各大旅展現場設櫃，替消費者檢視禮券是否有履約保證。法制局表示，禮券屬於預付型交易商品，依法應有自銷售期起1年以上的履約保證，才能保障消費權益。

台中市法制局長李善植說，近來在旅展現場，發現不少民眾以為買了住宿禮券，實際上卻拿到未設定住房日期的訂購單，民眾付了全部或部分金額，卻只拿到訂購單，上面還載明「不出券」，業者宣稱憑單即可入住，但消費權益可能受損。

李善植說，這類訂購單不屬於禮券，不需要有履約保證，換句話說消費者付了錢，一旦業者關門或倒閉，如果不能提供住宿服務，預付的金額也拿不回來，甚至索賠無門；業者藉訂購單來規避履約保證的責任，建議消費者要當心。

市府表示，購買禮券前，應注意禮券是否記載發行人名稱、面額、履約保證方式，自銷售日起至少1年的履約保證期，還要注意禮券記載的載商品或服務內容、使用限制與期限，有些附有截角的禮券也要注意使用規則。

法制局強調，購買禮券時，若不確定住宿日期，建議採信用卡刷卡付款，有履約爭議時，可循爭議機制處理退款；在旅展選購旅遊行程時，慎選加入中華民國旅行業品質保障協會的旅行社。

市府表示，旅遊行程的契約應指定出團或旅遊日期，注意價格是否含稅，付款後要索取以業者名義開立的發票。如有任何問題，可撥打1950消費者服務專線。

台中市法制局進駐旅展，發現有住宿業者已訂購單取代禮券，藉此規避履約保證的責任，呼...
台中市法制局進駐旅展，發現有住宿業者已訂購單取代禮券，藉此規避履約保證的責任，呼籲消費者注意。圖／台中市法治局提供
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年終將屆，不少旅展促銷住宿禮券，台中市法制局發現，有業者以不定期的訂購單取代禮券...
年終將屆，不少旅展促銷住宿禮券，台中市法制局發現，有業者以不定期的訂購單取代禮券，藉此規避履約保證責任，呼籲消費者注意。圖／台中市法治局提供
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禮券台中市旅展

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