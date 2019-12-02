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合歡山「這一根」絕美乍現 預告強烈寒流將來襲

2019-12-02 15:03聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

今年入冬首波冷氣團報到，今天起氣溫將一路下滑，周三至五則全台有雨，而在水氣和低溫配合之下，逾3000公尺高山有機會降下初雪；合歡山天氣預報因此出現降雪符號，令追雪族超期待，松雪樓員工也靠「這一根」預告強烈寒流來襲。

中央氣象局指出，今年入冬首波冷氣團比前2年提早約半個月，而這波冷氣團全台有感，周三到周五冷氣團將減弱為東北季風，但受北冕颱風帶來的南方水氣北移，全台都有降雨機率，但中南部白天在溫度的感受上不排除比前幾天都還要冷。

而民眾最關心高山何時降雪，中央氣象局表示，目前看起來水氣是夠的，就看溫度有沒有到3度以下，若0度降雪機會更大，而在溫度和水氣配合的情況下，合歡山、玉山等3000公尺以上高山，周四和周五就很有機會降下今年首場瑞雪。

然因中央氣象局天氣預報中，合歡山已出現降雪符號，令雪迷瘋狂期待；交通部公路總局也嚴正以待，明起著手保養鏟雪機械後續將提前進駐合歡山因應，今也發出雪季行駛公告，提醒民眾上山前先確認山區氣候，並隨車備妥雪鍊因應。

松雪樓的員工則PO出絕美冰柱照，以長期駐守高山度過無數寒冬和雪季的過來人經驗，直呼「強烈寒流要來之前，都會出現『這一根』」，預告上山應做好保暖；另鳶峰停車場預計12月6日前封閉施工，民眾請依規定將車輛移地停放。

合歡山松雪樓員工今天PO出絕美冰柱照，以過來人經驗表示，「強烈寒流要來之前，都會...
合歡山松雪樓員工今天PO出絕美冰柱照，以過來人經驗表示，「強烈寒流要來之前，都會出現『這一根』」。圖／讀者提供
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合歡山松雪樓員工今天PO出絕美冰柱照，以過來人經驗表示，「強烈寒流要來之前，都會...
合歡山松雪樓員工今天PO出絕美冰柱照，以過來人經驗表示，「強烈寒流要來之前，都會出現『這一根』」。圖／讀者提供
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冷氣團合歡山降雪

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