高雄輕軌通車4年 達成1000萬人次搭乘
高雄輕軌自2015年10月C1至C4站正式開放民眾免費試乘起，累計旅運已於昨(1日)下午5點59分，於輕軌C3前鎮之星站達成1000萬人次的歷史里程碑。
上月高捷公司與高雄市捷運局舉辦「高雄輕軌1000萬旅運人次預測票選抽獎」活動，請民眾線上預測第1000萬人次旅客將誕生於哪一座輕軌車站。
經過為期三周的公開投票後，總計有近2500人參與，成功預測輕軌C3前鎮之星站者有816人，將於12月6日前抽出110名幸運兒，贈送獎品。
高捷公司表示，幸運的第1000萬人次旅客已於昨日產生，將可獲贈由捷運工程局長官親自頒贈的「高雄輕軌(一年期)免費搭乘證」、「高雄輕軌1,000萬旅運人次達標專屬限量紀念一卡通」及輕軌周邊商品。
另針對第9999999名及第10000001名刷卡搭乘的旅客，亦可分別獲得「高雄輕軌(半年期)免費搭乘證」、「高雄輕軌1000萬旅運人次達標-專屬限量紀念一卡通」及輕軌周邊商品。
三位幸運兒所使用的卡號將公告於高雄市捷運局、高捷公司官網及高雄捷運官方臉書粉絲專頁，請12月1日當天下午5時左右有刷卡搭乘高雄輕軌的民眾主動上網查詢並連繫高捷公司客服專線(07)793-8888進行後續領獎核對事宜。
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