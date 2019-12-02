高雄輕軌通車4年 達成1000萬人次搭乘

2019-12-02 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



高雄輕軌自2015年10月C1至C4站正式開放民眾免費試乘起，累計旅運已於昨(1日)下午5點59分，於輕軌C3前鎮之星站達成1000萬人次的歷史里程碑。

上月高捷公司與高雄市捷運局舉辦「高雄輕軌1000萬旅運人次預測票選抽獎」活動，請民眾線上預測第1000萬人次旅客將誕生於哪一座輕軌車站。

經過為期三周的公開投票後，總計有近2500人參與，成功預測輕軌C3前鎮之星站者有816人，將於12月6日前抽出110名幸運兒，贈送獎品。

高捷公司表示，幸運的第1000萬人次旅客已於昨日產生，將可獲贈由捷運工程局長官親自頒贈的「高雄輕軌(一年期)免費搭乘證」、「高雄輕軌1,000萬旅運人次達標專屬限量紀念一卡通」及輕軌周邊商品。

另針對第9999999名及第10000001名刷卡搭乘的旅客，亦可分別獲得「高雄輕軌(半年期)免費搭乘證」、「高雄輕軌1000萬旅運人次達標-專屬限量紀念一卡通」及輕軌周邊商品。