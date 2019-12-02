翡翠原水管工程 隧道今開挖

2019-12-02 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



為解決颱風暴雨期間南勢溪濁度飆升，大台北地區用水受影響，台北自來水事業處辦理「翡翠原水管工程」直接取用翡翠水庫北勢溪水源到淨水場，於今年7月開工動土，預計2023年6月完工；工程關鍵的隧道開挖進洞今天展開，台北市長柯文哲也到新北市新店區翡翠水庫周邊視察工程、出席開挖儀式；柯致詞還說，雖然2023年絕對是下任市長的事，但政策要有永續經營的概念。

翡翠原水管輸水隧道，直徑4.5公尺、長2.8公里，取水量達每日270萬公噸，北水處因應路徑中有區段必須穿越龜山向斜地質破碎帶，基於安全及降低環境衝擊，捨棄工法較快的爆破鑽炸，改採機械鑽掘，以降低振動與噪音等危害。

北水處表示，工程關鍵的隧道開挖作業，今天展開，除了主管線之外，仍有作業用、可協助接力挖掘的1號橫坑、2號橫坑也要開挖，完工後才會回填，另有取水口、出水口工程會陸續一併施作，下游出水口的明渠也會執行加蓋工程，避免未來直取的北勢溪水源一離開出水口就遭濁水汙染。

柯文哲致詞時則表示，北勢溪因附近水土保持好，每逢颱風或暴雨不太有水源濁度上升問題，但南勢溪水土保持不佳，不僅過去濁度容易上升，未來20年內只要遇到大雨颱風仍無法避免，嚴重時還要限水、停水，影響大台北地區居民用水；因此才有20億元的翡翠原水管工程。

柯文哲說，翡翠原水管工程要2023年才能完工，在此之前要保佑風調雨順，否則水濁度超標仍會要限水、停水；今天他特別來視察難度較高的鑽掘工程，也祈求工程順利；未來完工的2023年絕對是下任市長的事，可是他認為政策要有永續經營的概念。