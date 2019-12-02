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年長者體溫調適較弱 天冷慎防失智者走失

2019-12-02 14:20中央社 台北2日電

今天有冷氣團報到。聯合報系資料照
今天有冷氣團報到。聯合報系資料照
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今天有冷氣團報到，台灣失智症協會提醒，失智症者對環境改變的調適能力較弱，應特別注意保暖，且要預防走失，失智者外出時應安排2人以上陪同，另準備愛心手環等預防工具。

中央氣象局指出，受到大陸冷氣團影響，今天北台灣愈晚愈冷，氣溫一路下降，入夜到明晨為此波冷氣團威力最強時候，台南以北及宜蘭將出現攝氏12、13度左右低溫，其他地方也只有14、15度。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉上午表示，失智症者因認知功能障礙，對環境改變的調適比一般人弱，有時也失去判斷溫度冷熱的能力。隨冷氣團來到，需要請照顧的家人特別注意，準備好保暖衣物，不要讓失智者暴露於寒冷中，以免發生危險。

有些失智長者容易遊走，也可能會走失，湯麗玉說，長者一旦在天冷時走失，增加失溫風險。帶失智長輩外出時，應安排2名以上家人陪伴，相互支援以降低走失風險。出門前先拍下當日失智者照片，在長者衣服及背包放置聯絡資料，並準備愛的手鍊、愛心布標、衛星定位器等預防走失工具。

湯麗玉也說，養成長者配戴手機或定位手錶的習慣，並開啟手機分享即時位置的功能，以利走失協尋之用。出門在外若需要上廁所時，務必有一家人陪伴失智者，不要讓失智者單獨一人等候。

一旦發生失智者走失或遇到困難，湯麗玉建議，家屬可連結里長及社區商家形成守望相助的網絡，也可廣發含失智者照片、聯絡人等資訊的走失協尋圖卡，透過社群媒體力量發揮協尋功效。

湯麗玉表示，民眾也應加入國民健康署失智友善天使的行列，在遇到疑似失智者走失時，主動採「看、問、留、撥」4步驟，撥打110請求警方的協助。民眾亦可撥打失智症關懷專線0800-474-580（失智時我幫您）取得協助。

失智症冷氣團保暖

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