公費流感疫苗第二階段8日開打 聯醫5院區加開診次

2019-12-02 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



今年公費流感疫苗延後1個月且分批開放接種，11月15日第一階段為學生、醫護人員；被認為是流感高風險族群的65歲以上長者將在第二階段12月8日與6個月以上學前幼兒一起開打；北市衛生局今也表示，因應第二階公費疫苗開打，北市聯合醫院5院區及附設院外門診部8日將加開診次提供接種流感疫苗服務。

65歲以上長者常有高風險慢性病而抵抗力下降，罹患流感後，引起嚴重併發症，如急性支氣管炎、肺炎及住院與死亡的機率遠高於其他年齡族群；而學齡前幼童，因生活中較頻繁且近距離與成人接觸，加上幼童抵抗力較弱，也是流感的高風險族群之一。

疾病管制科長余燦華表示，台北市立聯合醫院原本周日門診休診，但因應8日周日第二階段流感疫苗開打，忠孝院區、仁愛院區、陽明院區、和平院區及中興院區5院區及附設院外門診部將於8日上午將加開診次提供接種流感疫苗服務。

余燦華說，符合第二階段接種公費流感疫苗接種資格者，需攜帶「身分證」及「健保卡」，兒童則需攜帶兒童健康手冊，到北市流感疫苗合約院所接種；6個月以上到國小入學前幼兒，是指以「出生年月日」計算月齡滿6個月以上到國小註冊就學前的幼兒。

余也提醒，第一階段學生公費疫苗仍持續開放接種中，未滿9歲兒童，若是初次接種，應接種2劑，2劑間隔需4周以上，每劑接種0.5毫升；若過去曾接種過季節性流感疫苗，不論1劑或2劑者，今年接種1劑即可；9歲以上兒童則不論過去季節性流感疫苗接種史，都只須接種1劑。