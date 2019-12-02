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門諾醫院籌建「失智家屋」 慈善音樂會愛心捐贈

2019-12-02 13:04聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一家飯店業者舉辦感恩慈善音樂會，匯集各界的愛心捐贈，共募集25萬8千4百元，將這筆愛心善款捐贈給門諾醫院籌建「失智家屋」。門諾醫院所屬機構總執行長趙福厚感謝各界愛心捐贈，除希望喚起社會各界對失智症家庭的關心，也將努力打造更舒適、人性化的失智家園，提升生活品質，讓失智長輩能獲得更好的照顧。

趙福厚指出，花蓮地形狹長，根據花蓮縣府衛生局推估全縣失智人口約有4100人，除確診人數1115人，有將近7成5的失智症患者隱藏在社區中，門諾醫院看到失智症照護需求，將於花蓮縣吉安鄉海濱段建立一個社區共融的夢想家園「失智症團體家屋」，提供失智症長輩小規模、生活環境家庭化及照顧服務個別化的社區式家園，滿足失智症長者之多元照顧服務需求。

趙福厚說，失智症團體家屋可結合長照與醫療的照顧服務，讓失智症患者獲得妥適的照顧，延緩失智病情惡化；提高其自主能力與生活品質，更重要的是讓照顧者也能有一個喘息的機會，讓失智症家庭不孤單。

花蓮飯店業者孫薈茹表示，迎接聖誕感恩的季節，秉持著「取之鄉土，回饋鄉親」理念，盼以實際行動善盡企業服務與落實社會關懷。得知門諾醫院正籌建「失智症團體家屋」，便舉辦公益慈善音樂饗宴，喚起社會大眾對失智症患者的關心與協助。除此之外，更要感謝温金龍二胡樂團及宜昌國小直笛樂團為這場公益音樂饗宴帶來優美、動人的樂聲。

門諾機構總執行長趙福厚（左）收下由花蓮飯店業者孫薈茹（右）代表捐贈愛心善款，協助...
門諾機構總執行長趙福厚（左）收下由花蓮飯店業者孫薈茹（右）代表捐贈愛心善款，協助籌建「失智症團體家屋」。圖／門諾醫院提供
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失智症患者愛心

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