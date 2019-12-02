門諾醫院籌建「失智家屋」 慈善音樂會愛心捐贈

2019-12-02 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮一家飯店業者舉辦感恩慈善音樂會，匯集各界的愛心捐贈，共募集25萬8千4百元，將這筆愛心善款捐贈給門諾醫院籌建「失智家屋」。門諾醫院所屬機構總執行長趙福厚感謝各界愛心捐贈，除希望喚起社會各界對失智症家庭的關心，也將努力打造更舒適、人性化的失智家園，提升生活品質，讓失智長輩能獲得更好的照顧。

趙福厚指出，花蓮地形狹長，根據花蓮縣府衛生局推估全縣失智人口約有4100人，除確診人數1115人，有將近7成5的失智症患者隱藏在社區中，門諾醫院看到失智症照護需求，將於花蓮縣吉安鄉海濱段建立一個社區共融的夢想家園「失智症團體家屋」，提供失智症長輩小規模、生活環境家庭化及照顧服務個別化的社區式家園，滿足失智症長者之多元照顧服務需求。

趙福厚說，失智症團體家屋可結合長照與醫療的照顧服務，讓失智症患者獲得妥適的照顧，延緩失智病情惡化；提高其自主能力與生活品質，更重要的是讓照顧者也能有一個喘息的機會，讓失智症家庭不孤單。