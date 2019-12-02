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鎖管變少與海面水溫有關 水試所提漁況預報

2019-12-02 12:55聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會水試所與中央氣象局合作，由氣象局提供台灣北部海面水溫預測值，利用水試所研發的資源變動預測模式，預測今年初台灣北部海域鎖管魚況，確認今年全年漁況較去年度為差；水試所表示，未來將合作提供北部海域鎖管漁況預報，有助於漁民選擇作業漁法及漁場，減少漁場搜尋時間及油料支出，預估可增加漁船10%漁獲量，並減少10%油耗。

水試所表示，鎖管俗稱小卷或透抽，在台灣周邊海域以中國槍鎖管、劍尖槍鎖管及杜氏鎖管等三種為主要漁獲物種，其中，台灣北部海域以劍尖槍鎖管為主，主要漁期在每年4到10月間，以棒受網為主要漁法。

水試所表示，自2009年起，進行台灣北部海域劍尖槍鎖管的研究，迄今已累積近十年的樣本船作業資料。研究顯示，鎖管資源變動多寡，與海面水溫有關，因此，利用樣本船作業資料所得的資源趨勢指標，與海面水溫進行模式分析，可提供當年度鎖管資源變動的預測。

從去年起，氣象局進行客製化短期天氣及長期氣候的監測與預報工作，供農漁政單位利用，以採取防護措施減少農損，其中長期氣候的海面水溫預報即為項目之一，因此，以水試所建立的鎖管資源變動預測模式，代入氣象局提供未來五個月內海面水溫預測資料，於每年漁期前進行當年度鎖管資源趨勢預測。

水試所表示，較高的海面水溫對鎖管資源有負面影響。以今年3月氣象局提供的水溫預測資料進行推估，初步統計樣本船漁獲資料顯示，資源趨勢指標值為4.8，換算後的單位努力漁獲量為123.83公斤/每船天，為2009年以來次低(最低為2016年的123.75公斤/每船天)，顯示今年鎖管資源量確實為下降趨勢；根據十艘樣本船長的問卷調查結果，船主認為水試所提供的海面水溫資料可協助提高漁獲量21%，減少用油成本30%。

農委會水試所與中央氣象局合作，由氣象局提供台灣北部海面水溫預測值，利用水試所研發...
農委會水試所與中央氣象局合作，由氣象局提供台灣北部海面水溫預測值，利用水試所研發的資源變動預測模式，預測今年初台灣北部海域鎖管魚況，確認今年全年漁況較去年度為差。圖／水試所提供
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氣象局預報漁民

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