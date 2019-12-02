洗頭小妹怨薪水低卻手拿iPhone 11 Pro BMW男發文感慨反被酸

2019-12-02 14:29 聯合新聞網 綜合報導



網友表示洗頭小妹埋怨著薪水低後，卻拿出定價高達3萬5900元的最新款iPhone 11 Pro。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook 今年基本工資時薪調升到158元，剛出社會的新鮮人月薪也不超過24k，很多人仍認為遠遠追不上物價漲幅。有網友在ptt貼文表示去髮廊剪頭髮，洗頭小妹嘴上埋怨著薪水低後，卻拿出定價高達3萬5900元的最新款iPhone 11 Pro，原po好奇的問「現在年輕人是不是很有錢」，意外引來論戰。

原po貼文一開頭就直言「看年輕人人手一台iphone，連髮廊洗頭小妹抱怨完低薪之後，都拿出她的iphone 11pro，好像在開嘲諷一樣」。po文者認為，年輕人拿3萬5千元以上的手機，就像買鞋子或襪子一樣稀鬆平常，反觀自己只開BMW X3的人，要換手機時都會考慮3C產品壽命短，只考慮買過季一萬多的手機，超過兩萬真的買不下手。原po問說「現在的年輕人是不是特別富有，3、5萬的手機人手一支」。

文章一po上網，有同樣的感受網友紛紛留言回應「愈低薪的，手機拿愈好」、「應該說比較肯花」、「一堆分期付款，多的是月光族」，也有網友「很好奇，自己身邊總是有一些收入不多的人，但每年換最新」、「哪有什麼有不有錢，只是把大部份的薪水拿去買手機」，但也有網友反嗆原po「你也滿有錢的阿，買得起X3」。

還有一位網友依樣畫葫蘆貼文回應po文者，「看年輕人，人開一台1A2B，連一個ptt路人酸完洗頭小妹拿iPhone之後，都開出他的X3，好像在開嘲諷一樣。200萬以上的車，他們開看起來竟然好像鞋子襪子一樣每個人都有，反觀我這個車只開私人飛機這種爛交通工具，每次買飛機都考慮到飛機壽命短，只買過季大概二十多萬的二手車，超過百萬真的買不下手」。

有網友看完回應文後留言表示「這個是在變相炫富還是？以為這是八卦版」。