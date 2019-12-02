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天冷有心血管病史要注意 紅黑色食材助暖身

2019-12-02 13:46中央社 台北2日電

醫師提醒，年長者、有心血管病史者，應格外注意保暖。 圖／聯合報系資料照片
醫師提醒，年長者、有心血管病史者，應格外注意保暖。 圖／聯合報系資料照片
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天氣明顯轉冷，醫師提醒，年長者、有心血管病史者，應格外注意保暖，起床後先喝溫開水、運動務必先暖身。中醫師則提醒，吃飯配些辛香料、紅色和黑色的食物，都可助暖身。

中央氣象局指出，受到大陸冷氣團影響，今天北台灣愈晚愈冷，氣溫一路下降，入夜到明晨為此波冷氣團威力最強時候，台南以北及宜蘭將出現攝氏12、13度左右低溫，其他地方也只有14、15度。

中國醫藥大學附設醫院老年醫學科主任林志學上午接受中央社記者採訪時表示，低溫與早晚溫差大都會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會。

林志學說，老年人的體溫調節能力相對較差，應多注意保暖；天冷時容易突發心血管疾病，尤其是有相關病史或高血壓、高血脂、高血糖病人，務必記得按時服藥，且要定時量測生理數據。

林志學也表示，早上起床後可先喝一杯溫開水，幫助血液循環；如果有運動習慣，一定要做好暖身運動，且衣著要保暖。

開業中醫師吳明珠則說，天冷的時候，除了保暖、多加衣物，圍巾、帽子、口罩都要準備。在飲食方面不要再吃冰品、少吃生冷食物，且食物可搭配辛香料，如蔥、薑、蒜、辣椒等，促進血液循環。

吳明珠說，冬天格外要注意心血管問題，以中醫來說，紅色可護心，可適當吃牛肉、番茄、紅莧菜、紅鳳菜、帶皮蘋果、枸杞等；紫洋蔥、芹菜、黑木耳有助穩定血壓、降膽固醇。

此外，吳明珠也表示，天氣冷時著重補腎，黑色的食材可以幫忙，如黑豆、黑芝麻、黑木耳等，可以幫助血液循環、溫暖身體。

吳明珠表示，老年人和幼童在天冷時可能容易有氣管問題，可靠食材補肺氣，如西洋參、黃耆、白朮、防風等，煮成茶湯喝；或選擇市面上常見的四神湯，也是很好的食補。

天冷時，流感病毒也蠢蠢欲動。林志學說，今年因公費流感疫苗分批接種，年長者的公費疫苗12月8日才開打，建議開放後即時接種，若不想等，也可先自費接種，且常伴隨流感而來的肺炎，也有疫苗可防範。

醫師提醒，年長者、有心血管病史者，應格外注意保暖。 圖／聯合報系資料照片
醫師提醒，年長者、有心血管病史者，應格外注意保暖。 圖／聯合報系資料照片
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流感疫苗保暖冷氣團

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