口腔癌仍嚴重 檳癌聯盟籲政府重視預防、訂專法

2019-12-02 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



嚼檳榔是口腔癌的危險因子。台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟主席韓良俊表示，聯盟2008年成立後，從2010年開始進行「縣市口腔癌防治力調查」，今年邁入第十年。綜觀來說，雖成人嚼檳率呈現下降趨勢，但青少年則有微幅上升，且國人對檳榔致癌的認知率為60.6%仍嫌不足，致口腔癌死亡率仍不低。

韓良俊說，呼籲政府應使初段預防更周延、應恢復篩檢醫師及戒檳人力之培訓、並積極制定「檳榔危害防制專法」，讓相關管理更有效率。

據衛福部統計資料顯示，口腔癌死亡率十年來並未下降，105年全國口腔癌發生率平均為每10萬人口22.43人，且口腔癌在十大癌症死因仍高居第五，每年有超過3000名國人因口腔癌離世，死亡年齡中位數為59歲，低於全癌症的69歲，顯見口腔癌尤其對台灣青壯年男性危害甚大。

台灣檳癌防制聯盟今公布2019年縣市口腔癌防治力調查，今年全台22縣市僅雲林縣未參加，21縣市中依照2017年全國成人嚼檳率6.1％來分為高嚼組（12縣市）與低嚼組（九縣市），並以推廣成效資料‭‬、自製特色成果海報‭及聯盟監測縣市政府網站資訊、問卷繳交情形‭等各選出三名績優縣市。另外，並依縣市自製之特色成果海報內容，分組選出特色成果獎各一名，及網路人氣票選出前三名縣市。

今年績優縣市高嚼組為桃園市、彰化縣、屏東縣；低嚼檳組為基隆市、新竹市、台南市；特色成果獎為新竹縣與台中市；網路人氣獎則為台南、台中、新竹市。

獲得績優的桃園市，陽追率及戒檳率皆為高嚼組第一，且口腔癌男性發生率降幅9%為全國第一。桃園市衛生局股長陳彥容表示，市府透過衛生局、都發局、教育局等局處合作，如將菸檳辦理知識論壇、拍攝菸檳短片、特色成果海報等，希望透過各局處協力，讓桃園嚼檳率更下降。

對此，與會的政務委員林萬億表示，多數民眾知道嚼食檳榔對身體有害，但仍有推廣的空間；而檳榔價格上漲，是否可能以價制量，但以過去並無實證研究，不過若其生產種植面積降低，同時有助減少檳榔量與水土保持，故政院也指示農委會協助農民轉種其他作物。