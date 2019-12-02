嬰兒頭形歪斜戴矯正頭盔 醫：若似緊箍圈有礙腦部發育

2019-12-02 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



一名嬰兒出生後因睡姿造成頭型歪斜，媽媽為他配戴頭盔以矯正頭型，卻因悶熱導致後頭部長熱疹，所幸嬰兒媽媽發現立即求診，才知戴頭盔會防礙小嬰兒正常排汗，讓皮膚發炎、產生熱疹，若延遲不治療而惡化，甚至可能感染金黃色葡蔔球菌，引發敗血症。

茂盛醫院兒科醫師王鼎堯警告，嬰兒時囟門尚未封閉，此時若戴了太緊的頭盔，像是戴了「緊箍圈」般，很可能使得囟門動早封閉，而形成「顱縫早閉症」反而會阻礙嬰兒腦部發育。

王鼎堯認為，嬰兒是單純姿勢性頭形異常，不是疾病，也不會影響腦部發育，戴頭盔矯正並非必要。家長可先進行姿勢矯正，例如睡覺時不應只睡單邊；若要配戴頭盔，應先請小兒外科、復健科評估，千萬別自行訂製。

這名嬰兒因為出生後因為總是睡向同一側，導致後頭右側歪斜明顯，4個月大時由媽媽花了2萬8千元訂製了一頂矯正頭形的頭盔；一路約配載3個多星期，每天都戴上15至20小時之久，晚上也戴著睡覺。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，新生兒的汗腺發育尚未成熟，排汗功能不如成人，當汗液無法正常排出時，汗管阻塞，於是長出一粒粒的紅色的熱疹，就是一般人說的汗疹或痱子。所幸嬰兒的狀況不算嚴重，暫時不需塗抹抗生素，也不需特別加強洗頭，只要保持通風、正常排汗，皮膚自然會在3至5天內好轉。