20歲水果攤商站著削甘蔗 誤砍命根子慘「自宮」

2019-12-02 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



一名從事水果販售的20歲青年，日前站著削甘蔗皮時，手持水果刀往下用力一揮，竟不小心連同自己的「命根子」也削掉大半根，他痛到倒地不起、不斷哀嚎，雖送醫緊急將僅剩少許組織懸吊著的陰莖接回，但因海綿體及尿道都有受損，未來仍須追蹤是否出現排尿及勃起功能障礙。

收治該名病患的高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部主治醫師周以和說，將這名男子送到醫院的親友表示，男子削甘蔗前正好和家人爭吵，可能是心神不寧，他大刀一削，甘蔗去了皮，但也不小心削到陰莖，當場血流如注，痛到話都說不出來。周以和檢查，男子陰莖下半根幾近被削斷，陰囊皮膚也被削掉一片。

周以和表示，高醫團隊將男子的陰莖動脈、靜脈等血管與尿道進行接合，並會同整形外科醫師，以皮膚移植方式，將陰囊缺損皮膚補起，至於是否會有勃起功能障礙或排尿困難，未來仍須持續回診追蹤。