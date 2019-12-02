入冬首波冷氣團發威！最凍下探12度 高山可望迎初雪

2019-12-02 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



今年入冬首波冷氣團報到，比前兩年提早半個月左右。中央氣象局說，今天清晨開始氣溫會一路下降，預計今晚到明天清晨是最冷的時候，中部以北和東北部低溫下探12度。周三到周五全台有雨，在水氣和溫度配合之下，3000公尺以上高山有機會降下初雪。

氣象預報員朱美霖說，受到冷氣團發威影響，今天中部以北跟東北部低溫下探13到14度，南部跟花東15到17度。白天高溫方面，北部17到18度，中南部23到27度，東部21到23度。

朱美霖說，這波冷氣團全台有感，從現在起是最低點，到了晚上跟明天清晨是最冷的時間點，中部以北及東北部最低溫下探12度，其他地區14度，務必做好禦寒措施。今天北部及東半部留意局部短暫雨，其他地區仍是多雲到晴。

朱美霖說，明天仍受到冷氣團影響，白天北台灣雖然偶有陽光露臉，仍然偏涼，高溫落在18到20度，中南部24到25度，東部21到23度，不過雨勢會趨緩。

朱美霖說，周三到周五這波冷氣團將減弱為東北季風，不過受到北冕颱風帶來的南方水氣北移，全台都有降雨機率，迎風面北部跟宜蘭留意局部大雨。

溫度方面，朱美霖說這三天仍是濕涼的天氣型態，西半部、東北部低溫落在13到16度，花東17到19度，中南部白天在溫度的感受上不排除比前幾天都還要冷。