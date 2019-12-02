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午後冷空氣南下 境外汙染物將影響北部空氣品質

2019-12-02 09:27聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

環保署表示，今天東北季風增強，中國大陸南京地區及上海地區過去24小時PM2.5最高濃度分別為90(微克/立方公尺)、45(微克/立方公尺)，並有持續累積情形。

環保署表示，今天午後東北季風增強，輕微境外汙染可能隨冷空氣南下，影響北部空氣品質，影響程度需視降雨強度及上游汙染物累積情形而定。

中部以南內陸地區位於弱風區，擴散條件較差，汙染物易累積；雲嘉南沿海地區午後風速增強，需留意地表揚塵影響空氣品質。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

今天午後東北季風增強，輕微境外汙染可能隨冷空氣南下。本報資料照片
今天午後東北季風增強，輕微境外汙染可能隨冷空氣南下。本報資料照片
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空氣品質海地環保署

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