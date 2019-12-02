北市明晨低溫恐僅13度！ 彭啟明：本周有機會高山初雪

2019-12-02 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



今年入冬最強的冷空氣報到，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書專頁「天氣達人彭啟明」指出，今晚到周二清晨是最冷的時候，明天清晨台北市有機會降到13-14度，符合冷氣團標準，明天清晨北部空曠地區有機會降到12-14度，中南部雖然不是冷空氣直接影響，但輻射冷卻，溫差大，清晨低溫也有機會降到13-15度。

他說，周一、周二大致上屬於偏乾冷，周三四五有北冕颱風外圍水氣北上，尤其周四的雨勢可能較大，周末會再轉乾，但是整體較偏冷是主要的趨勢。

今天各地溫度像溜滑梯一樣，上半天北部東北部的迎風面有短暫陣雨，下午雨勢緩和，但境外空氣汙染物有機會移入，西半部的空氣品質會轉差，中部沿海則有可能有風吹砂的揚塵，晚上則繼續溫降，晚歸要注意溫度的落差，比清晨的溫度還要降一些。

彭啟明表示，周二清晨是最冷的時候，屬於偏乾冷，預期台北市低溫下看13度，空曠低溫12-14度，北部白天高溫不超過20度，中南部白天溫度回溫，日夜溫差大。

偏乾冷的天氣持續到周三上半天，他說，周三下半天開始水氣增多，北冕颱風在周一清晨位於台灣東南方，就是菲律賓的東方海面，持續往西，將會越過往南海。在周三時，進入南海颱風逐漸減弱，外圍的水氣會透過中層大氣的傳送，往北展開，台灣在周三四開始，北部東半部又將轉為有雨、偏濕冷的天氣，尤其中部以北3000公尺以上的高山，溫度有機會接近零度，有機會迎來台灣入冬高山的第一波初雪。