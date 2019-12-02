農業移工最快年底報到 季節性缺工挑戰調度機制

為解決農業缺工問題，勞動部今年4月應農委會要求試辦外展農務計畫，移工外展模式捲土重來。雖然農林漁牧跟照顧產業型態截然不同，但仍暗藏風險，因農業為季節性缺工，在非農忙時期可能無工可派，對未來調派機制是一大挑戰。

農委會統計，截至11月中旬，已有農漁會、合作社等47個單位申請成為外展機構，並同意核發463名移工人數。

據了解，我方與移工來源國菲律賓、泰國、印尼政府已有相當共識，希望最快年底前能引進第一批農業移工，最難談的越南政府近期也已初步檢視契約。

過去有資格申請鐘點看護移工的家庭，通常會直接申請外籍家庭看護，導致外展模式推不起來，而農業外展不同的是，目前並未開放酪農業以外的農業移工。但勞動部官員仍憂心，農業為季節性缺工，一年可能集中15天需要大量人力採收，剩下的非農忙時期即使無工可派，雇主仍須每月支付薪水，所以外展機構的調派機制很重要。

農委會則指出，已有許多單位提出農業移工的需求，但目前同意核發的移工人數相對保守，可謂「僧多粥少」。屆時外展機構分配移工給各農場、果園時會面面俱到，並根據各地農忙時節善加調配，一個地方最長停留時間最好不超過半年。

但若頻繁更換工作，是否導致移工須學習過多技術？農委會解釋，移工主要是補充基礎勞動力，協助搬運、整理工作，技術門檻並不高。

台灣國際勞工協會專員吳靜如則說，看護移工屬於社會福利，但農業移工是為解決私人農家的營利需求，各種農作採收的機具、技術性都不同，工作內容、季節性、勞動環境也各有差異，移工能否適應、自我保護不發生職災，都會是問題。