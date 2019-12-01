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最後一人遣返離台 鐘點看護移工政策宣告失敗

2019-12-01 23:41聯合報 記者葉冠妤／即時報導

2013年，勞動部推動有「鐘點移工」之稱的「外籍看護工外展看護服務試辦計畫」，不料因適用資格嚴苛、民眾使用習慣無法改變，導致申請案量少，機構不堪虧損，陸續退場。今年7月最後一名移工轉出遣返，看護工外展試辦計畫正式終結。

鐘點看護移工首創打破一對一聘雇模式，改由長照居家服務單位當雇主，指派外籍看護工到有照護需求的家庭上工，作法創新突破。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，計畫開辦後，有八家居服單位通過審核，僅弘道老人福利基金會、廣恩老人養護中心、台南弘福社區關懷照顧服務協會、彰化葳群公益慈善事業基金會四家申請，總共進用91名外籍看護工。

他坦言，因有照顧需求的家庭，須同時具備申請外籍家庭看護工的資格，民眾自然優先選擇24小時的家庭看護工，鐘點案源嚴重不足，機構紛紛喊停，勞動部在2016年便停止再開放申請。

弘道老人福利基金會專員李惠美說，當時最多聘雇8名外籍看護工，月薪約2萬6千元，除對移工進行照護專業訓練，也提供住宿、協助生活管理，希望透過本、外籍看護分工，創造1加1大於2的照顧服務效益，還可保障移工的勞動條件，且被照顧者無須負擔移工的管理責任。

但李惠美說，若使用鐘點移工，被照顧者一個月需負擔3萬多元，跟24小時家庭看護工比較多支出1萬多元，因此大多數人傾向24小時、一對一的外籍家庭看護工，價格更划算。其餘則是在家裡移工期滿出境、遞補的空窗期，才會申請鐘點服務，因申請案量少，空班時間愈來愈多，但機構仍需照付薪水，執行3年來，弘道每年虧損約百萬元。

薛鑑忠解釋，勞動部曾開會討論放寬申請資格，擴大服務對象，但遭到部分民間團體反彈，認為將衝擊長照體制、壓縮本國照服員的工作機會。他指出，今年7月最後一名外展看護工已轉出、遣返母國，勞動部目前沒有重啟看護工外展計畫的規畫。

看護工外展試辦計畫正式終結。本報資料照片
看護工外展試辦計畫正式終結。本報資料照片
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外籍看護移工勞動部

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