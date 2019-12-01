晚期肝癌治療近11年突破 台灣主持研究震撼國際

2019-12-01 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



日前在新加坡舉行的「歐洲腫瘤醫學會2019年會」，一場關於晚期肝癌最新療法的研究發表，場內座無虛席，聽眾爆滿到場外，連演講者自己都進不去。如此轟動是因爲講者將發表的成果，為近11年來首度發現有兩個藥合併用，成效可以大勝標準治療的標靶藥。

這位差點擠不進演講會場的全球研究總主持人，正是11年前發表傳統療法標靶藥物的同一人，台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院院長鄭安理。這歷史性的一刻，代表台灣不僅是肝炎防治全球先鋒，在肝癌的治療上，也站穩了改寫國際治療準則的關鍵地位。

鄭安理所主持的這個第三期臨床試驗，共收案501名病灶無法切除的肝癌患者，部分人第一線單獨使用標準療法的標靶藥(sorafenib)，部分人第一線合併使用免疫治療PD-L1抑制劑（atezolizumab）加上抗血管新生標靶藥（bevacizumab）。

兩組進行長期追蹤比較發現，合併治療成效顯著較佳。標準療法存活期中位數是13.2個月，合併治療患者至今還有健在者，可說中位數存活期還看不到盡頭。副作用方面，接受合併療法的患者發生嚴重不良反應的比例僅5%，比標準療法還要低1%，研究顯示合併療法不但能延長生命，還能延緩疾病惡化對生活品質的影響。

目前抗癌藥物研究全球動員、競爭激烈，針對晚期肝癌就有六種藥物組合試驗中，明、後年將陸續發表。鄭安理表示，標準療法的標靶藥問世後，11年來只有兩種標靶藥被證實可以單獨用於第一線，許多人嘗試挑戰，卻不曾有新藥或新療法成功贏過傳統標靶藥。這次是免疫治療藥物首度跳戰用於晚期肝癌第一線的合併治療，而且挑戰成功。

鄭安理表示，相較於其他組合藥，這次發表的免疫治療PD-L1抑制劑加上抗血管新生標靶藥，具有價格優勢，此抗血管新生標靶藥是20年前的老藥，專利快到期了，即將有生物相似藥問世，因此是目前價格最便宜的組合。免疫治療PD-L1抑制劑則正在等待美國食品暨藥物管理局核准，上市後可望改寫國際肝癌治療指引。