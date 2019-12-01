擺脫大象鼻／健保署長李伯璋 已研究提高相關給付

2019-12-01 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



台灣進入高齡化社會，鼻胃管被過度長期依賴的現況逐漸受到社會關注。專家指出，其實很大部分的鼻胃管都是未經評估就裝上的，原因與醫療團隊對吞嚥議題不熟悉、人力不足、給付不足、專業分工不明確都有關係。

健保署長李伯璋表示，減少依賴鼻胃管、促進以口進食，是健保署高度認同目標，已研究調查提高相關給付，讓長輩脫離大象鼻。

台灣聽力語言學會長照推廣委員會委員長、語言治療師蕭麗君表示，醫學中心通常對於放置或移除鼻胃管有標準作業流程，特別像是初次中風的個案，都會例行評估吞嚥。

但在很多醫院的例行評估流程沒有吞嚥評估，許多衰弱的、疾病的病人，只要有發生過嗆咳或被認為有風險，就會在沒有被評估或訓練過的情況下，直接建議裝上鼻胃管。

蕭麗君說，居家長照服務經驗中如果家屬能協助配合，許多個案都能恢復以口進食，但其中最大挫折是當個案因故再入院，重新回家時又插上鼻胃管，個案未經評估就被醫療人員再三告誡不可自己吃，自信全失。

蕭麗君表示，如果醫療團隊認為個案有嗆咳風險，應該先考慮吞嚥評估、吞嚥攝影、喉內視鏡等檢查，根據評估結果擬訂個別化的吞嚥治療計畫。

為什麼評估常被忽略？蕭麗君認為，主因是目前醫療團隊對吞嚥這個領域不熟悉以及人力不足。以吞嚥檢查中給付較高又不費時的吞嚥攝影為例，醫院可能沒有該項昂貴儀器，或是沒有經過專業培訓的放射診斷科醫師可以判讀或執行這項檢查；喉內視鏡也一樣，需要經培訓的耳鼻喉科醫師才能做。

至於語言治療師所做的吞嚥評估，包括理學檢查、病史評估、腦神經檢查、口腔動作檢查、口咽進食測試、喝水測試等，是其中最花時間但給付最低的，只有350元。蕭麗君表示，病人配合的情況下也要半小時才做得完，如果病人不容易跟從指令，評估超過一小時也很常見，而且語言治療師的人力也是捉襟見肘。

衛福部統計，截至2018年底，全國僅993名語言治療師在醫療機構執業，其中三分之二在醫院，三分之一在診所，平均每十萬人口只有不到五位語言治療師。蕭麗君表示，美國平均每十萬人口有四十個語言治療師，但仍覺得太少，台灣是每十萬人口不到四個。目前醫院能做吞嚥評估的人力不足，大部分長照機構根本沒有語言治療師。

蕭麗君說，為了滿足居家長照需求，目前開放醫師、護理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、護理師都可以去做吞嚥進食訓練，給付一次1500元，但缺乏吞嚥評估作為基礎，大多只能做很保守的訓練。專業分工不明確也讓服務缺乏系統和目標，訓練效益不足，案家常感到困惑，覺得服務並未切合以口進食的需求。