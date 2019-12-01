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擺脫大象鼻／胃造口優點多 但使用率低

2019-12-01 21:59聯合報 記者鄧桂芬／台中即時報導

裝置胃造口後，部分患者自行灌食。本報資料照片
裝置胃造口後，部分患者自行灌食。本報資料照片
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「大象鼻」充斥長照機構，但醫師指出，理論上無法於10天內移除鼻胃管，依照醫療標準作業應是改做胃造口（又稱胃造廔），可同步訓練吞嚥功能，並從胃造口灌食營養，而管路則可藏於衣內，不影響外觀尊嚴。可惜國人接受度低，原因是不想再多挨一刀。

健保署統計，去年度接受鼻胃管插入人數為17萬3277人，執行胃造口者僅2108人，兩者相差逾82倍。

中國醫藥大學附設醫院內視鏡腫瘤手術科主任丁俊夫證實，臨床上幾乎人人選做鼻胃管，不愛胃造口的原因是必須再送外科開刀或以經皮內視鏡，在腹部體表打洞後置管，雖然傷口相當小，但多數觀念較傳統的病患或家屬並不願意。

另一項原因，秀傳醫療體系副營運長陳進堂認為是健保給付問題。他指出，大部分使用鼻胃管有健保給付，而胃造口雖然手術有健保給付，卻得自費耗材約5千到8千元。

「但國外研究證實，胃造口可提供更豐富的營養素。」丁俊夫解釋，鼻胃管的管徑最大只0.5公分，食物必須磨很碎或選流質食物，否則管路會塞住。而胃造口管徑大，能接受較大顆粒的食物，經胃的磨碎後再由小腸來吸收營養。

此外，鼻胃管灌食也容易造成胃食道逆流，進而引發吸入性肺炎，併發症較多。而且，PVC材質的鼻胃管一周要更換一次，矽膠材質鼻胃管為一個月更換一次；至於胃造口除非管路阻塞，否則一次可使用半年至一年以上再更換。

陳進堂認為，雖然胃造口要經過手術過程，比起放鼻胃管稍嫌麻煩，但擺鼻胃管不舒服，容易被病人自己扯掉或滑脫，需要時常更換，且擺在臉上又不好看，胃造口比較沒有這些問題，值得多推廣。

鼻胃管與胃造口比較資料來源／彰化秀傳醫院製表／鄧桂芬 聯合報
鼻胃管與胃造口比較資料來源／彰化秀傳醫院製表／鄧桂芬 聯合報
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健保手術腫瘤

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