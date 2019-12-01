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擺脫大象鼻／20萬人大象鼻 專家分析為何拔不掉

2019-12-01 21:58聯合報 記者鄧桂芬／台中即時報導

健保署統計，每年約20萬人裝置鼻胃管，但這條猶如「大象鼻」的管路一旦插進長照長輩鼻咽部，若未努力復健，恐難以拔除，剝奪品嘗美食機會又損尊嚴。專家盼政府重視「脫管」復健、提供團隊更多健保誘因，協助長輩脫管，找回生而為人的尊嚴。

鼻胃管可助腸胃道手術及腸阻塞者進行引流，或是提供意識不清楚的吞嚥困難病人使用，以免嗆到造成吸入性肺炎。

秀傳醫療體系副營運長陳進堂指出，理論上，只要患者的病況或問題改善就能移除，但腦中風或高齡病人要恢復吞嚥功能較費時，若沒連結上咀嚼訓練及吞嚥復健，「管子很可能就永遠擺在臉上。」

有可能連不上復健資源嗎？陳進堂不諱言：「相當常見。」因吞嚥復健不是單科專業人力即可協助，需跨耳鼻喉科、牙科、復健科、語言治療、及營養科共同評估，再提供一套完整的咀嚼吞嚥訓練計畫，才有可能在6個月內慢慢脫管。

此外，照顧者不支持也是原因之一。陳進堂解釋，透過鼻胃管管灌餵食可能只需10分鐘，加上許多長照長輩是交給移工看護照顧，比起花時間慢慢訓練咀嚼和餵食，寧可選灌食更方便，這確實發生在不少意識不清的長輩身上。

另一項重要因素，則是健保支付疑義。陳進堂批評，醫療院所進行鼻胃管灌食一天可申請健保給付222元，但訓練以口進食卻沒有給付，造成「脫管有價值卻沒價格」，健保的不當誘因，易使醫療院所對病人的脫管執行更加消極。

陳進堂感慨，長期設鼻胃管只會讓吞嚥功能更退化，若長輩是有意識的，容易覺得沒尊嚴，除非戴上口罩，否則不願出門。這也造成多數長照機構內的長輩，不是插著鼻胃管、尿管、就是氣管插管，插這麼多管子可是世界少有。

推動長照事業的秀和慈善基金會執行秘書陳佳琪也說，民眾普遍誤認鼻胃管插了就不能拔，長照機構的脫管訓練也不足，醫療機構則是憂心個案脫管後會嗆到、引發要命的吸入性肺炎。但有研究證實，嚴重失智症患者插鼻胃管，對生命延續沒有幫助，反倒生活品質及個人尊嚴皆扣分。

厚生基金會近年偕同秀傳醫療體系、高醫體系、北市聯醫體系倡議「鼻胃管Bye-Bye」計畫，辦理多場會議及工作坊，協助全民「無管人生」意識抬頭。

「站在病人角度，大家都想拔掉（鼻胃管），但我們還不夠努力。」陳進堂說，他們最大希望是達到政策倡議，促成咀嚼吞嚥訓練能有合理的健保給付，吸引各院所投入。「這是維護尊嚴的好事，每人老了都可能要面對。」

據統計，全台每年約20萬多人使用鼻胃管，是日本的5倍以上。 報系資料照
據統計，全台每年約20萬多人使用鼻胃管，是日本的5倍以上。 報系資料照
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